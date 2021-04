MHBOS: Rick Hoeksema kanode 2400 kilometer op zee

Met Het Bord Op Schoot behandelt vaker dit soort vraagstukken, al is het deze week zo klaar als een klontje. Vanaf zijn steiger fronst Hoeksema de wenkbrauwen: "Dat hij het niet snapt, snap ik weer niet."

'Mag ik je spieren voelen?'

Van Velthoven noemt het gezellige tijdsbesteding: "Het is een leuk uitje met je neefjes in een Tsjechisch riviertje. Een keertje ondersteboven, hartstikke leuk, maar het is geen sport."

Als Hoeksema zich heeft verplaatst in zijn kano, weerlegt hij de theorie van het cynische redactielid eenvoudig: "Toen ik tijdens mijn trip de havens invoer stonden mensen gewoon te applaudisseren of ze wilden mijn spieren voelen. Bij het kanoën gebruik je namelijk al je spieren."

Kanokunst

Met het kabbelende water van de Onlanden in zijn achtertuin, voelt hij zich als een peddel in het water: "Als je begint met kanoën dan peddel je vanuit je armen. Als je goed kijkt, zie je dat ik meer mijn romp draai en ik gebruik mijn benen erbij. Ik zet af met mijn hele romp en dat is de kunst van het kanoën. Daardoor kun je het ook zo lang volhouden."

Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen, ziet Hoeksema een toename in het aantal mensen dat de kano uitvindt: "Het gave van het kanoën is dat je al je spieren gebruikt. Je ziet nu ook met corona dat veel meer mensen de kano ontdekken om lekker fit te blijven."

Rick Hoeksema bij de grenspaal tussen Zweden en Finland (Rechten: Eigen foto / Rick Hoeksema)

Elfstedentocht

In de winter bouwt hij op naar een halve marathon, doet hij twee keer per week krachttraining en staat hij iedere ochtend om 5:00 uur op om anderhalf tot twee uur te kanoën: "In voorbereiding op de Blue Ribbon heb ik bovendien twee keer de elfstedentocht gekanood." Oftewel die lange tocht vergt de nodige trainingsarbeid.

Aan het einde van de 2400 kilometer staat een grenspaal. Als die is aangeraakt, dan heb je de tocht volbracht. "Je kent die grenspaal van de foto's waarop je al die afgeleefde gezichten ziet. Als je daar vervolgens zelf bent, dan is dat wel heel gaaf."

'Blijven peddelen'

En om Van Velthoven helemaal te overtuigen, komt Hoeksema nog met een slotargument: "Kanoën is een olympische sport. Als je je collega daar nog even van overtuigt, dan gaat hij het vast begrijpen. En anders moet hij een keertje meevaren, maar dan gaan we wel een tocht van veertig kilometer doen en dan moet hij wel blijven peddelen."