Acht 'woonerven' in nieuwe Hoogeveense waterstofwijk Nijstad-Oost

"De bewoners kopen naast hun eigen kavel het gezamenlijke erf en een collectieve tuin", schrijft het college van burgemeester en wethouders. "Daarnaast zorgen de bewoners zelf voor aanleg en onderhoud." Het idee voor de wijk is gebaseerd op een boerenerf. "De bewoners wonen met de voordeur aan een gezamenlijk erf. Het erf is een soort hofje tussen boerderij- en schuurachtige gebouwen."

Erf

Waar de woningen per erf juist een samenhangend geheel moeten vormen, zullen de acht afzonderlijke erven duidelijk van elkaar verschillen, is in de plannen te lezen. "Dit zorgt er enerzijds voor dat toekomstige bewoners een grote keuzevrijheid hebben qua architectuurstijl: voor iedere smaak of wens met voldoende medestanders is er bij wijze van spreken een erf-ensemble beschikbaar." De invulling van de rest van het erf bepalen bewoners zelf, zoals een moestuin, zwemvijver of speeltuin tussen de huizen.

De woningen krijgen allemaal een waterstof-cv-ketel. Nijstad-Oost moet hiermee een voorbeeldwaterstofwijk worden. "Met het demonstratieproject in Nijstad-Oost willen we een algemeen gevoel van veiligheid en acceptatie voor elkaar krijgen voor de vervolgstap naar de naastgelegen wijk Erflanden", schrijven de planologen. Waarschijnlijk wordt de waterstof aangevoerd vanaf de aangrenzende NAM-opslaglocatie.

Ervenwijk Nijstad-Oost komt te liggen tussen de Erflanden en recreatieplas Nijstad (Rechten: Stedenbouwkundig Plan Nijstad-Oost)

Wegen en park

Door de ervenwijk worden twee wegen aangelegd. De noord-zuidroute is bedoeld voor fietsers, wandelaars en auto's; de oost-westweg sluit aan op het fietspad in de Erflanden en is alleen bedoeld voor fietsers en wandelaars. Om de oversteek naar de Erflanden veiliger te maken, wordt de Zuidwoldigerweg ook aangepakt. Er worden wachtstroken tussen de rijbanen geplaatst.

Naast de acht woonerven komt er ook een negende erf, dat wordt ingericht als park. Vanwege de aanwezigheid van de NAM-installatie verderop mag dit deel van Nijstad-Oost niet bebouwd worden. Hoe het groene park er uiteindelijk uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel ligt de focus op voedselproductie, bijvoorbeeld met fruit- en notenbomen, kleine akkers en dierenweides.

Metamorfose Nijstad

Het gebied Nijstad heeft de laatste jaren al een flinke verandering ondergaan. Rond het water is een strand gerealiseerd, waardoor de voormalige zandwinningsplas nu dienst doet als recreatieplas. Met een paviljoen, vakantiepark en huizen aan het water is ingezet op de behoefte tot recreatie en wonen in het gebied.

