Plannen voor verbreding supermarkstraat Emmen: 'Scheelt sluipverkeer door wijk'

Toename van sluip- en vrachtverkeer door de wijk wordt dan ook gevreesd. Volgens wijkvoorzitter Janet Veldwijk heeft de gemeente Emmen echter plannen om de Noordbargerstraat te verbreden en te voorzien van een op- en een afrit voor al het verkeer aan diezelfde straat. De wijkvoorzitter verwacht dat met die ingreep de verkeersdruk in de wijk zal afnemen.

Voor veel wijkbewoners zijn de regelmatig af- en aanrijdende vrachtwagens richting de supermarkten een doorn in het oog. "Naast de extra drukte rijden ze ook niet altijd bepaald zachtjes", aldus Veldwijk. Vrachtwagens kunnen vanaf de Hondsrugweg via de Ermerweg zo de Noordbargerstraat inrijden. "Bij het stoplicht moeten ze echter bijna een haarspeldbocht maken. Voor het gemak rijden de trucks daarom maar rechtdoor de Bargermeerweg in om via de woonbuurt aan de Winkelakkers bij de supermarkt te komen."

Sluiproute

Ook van de andere kant, vanuit de richting Klazienaveen, wordt er vaak gekozen voor deze optie. "Dat scheelt de chauffeurs weer een stoplicht bij het kruispunt aan de Dordsestraat." Naast vrachtauto's maakt ook winkelend publiek gebruik van deze sluiproute. Met overlast en verkeersgevaarlijke situaties tot gevolg, aldus Veldwijk.

Het nieuws dat de Aldi nieuwbouwplannen heeft aan de Noordbargerstraat zorgde voor nog meer onrust. Want dat zou het probleem alleen maar verergeren. Het wijkbestuur is veelvuldig in overleg met de gemeente geweest, meldt de wijkvoorzitter.

De gemeente heeft plannen om de Noordbargerstraat te verbreden en het huidige aantal uitritten aanzienlijk te beperken, vertelt ze. Besproken wordt ook of de oprit vanaf de Winkelakkers kan worden opgedoekt. Vanaf de parkeerplaats de wijk inrijden is er in dat geval niet meer bij. "Bij de Boni komt een enkele oprit en op de plek van de slijterij kunnen ze er dan weer af, is het idee."

Riolering en fietspad

Vanaf de parkeerplaats de wijk inrijden is er dan niet meer bij. Vernieuwing van de riolering en het fietspad aan de Noordbargerstraat worden ook meegenomen in de plannen. Net als de aangrenzende kruising met de Dordsestraat. Die gaat op de schop in verband met de aangekondigde verdubbeling van de N862 (weg Emmen-Klazienaveen).

Veldwijk denkt dat het ergste leed met het aanpassen van de Noordbargerstraat voor een flink deel wordt bestreden. "Je krijgt straks echter wel een straat met alleen maar supermarkten. De uitstraling wordt een stuk killer en massiever. Aan de andere kant scheelt het een boel als de wijk niet langer als alternatieve route wordt gebruikt."

Winkels Noordbargerstraat moeten wijken

De gemeente wil met de aanpassingen zoveel mogelijk aanhaken bij de nieuwbouwplannen van supermarktketen Aldi. Die wil zijn vestiging aan de Wilhelminastraat onderbrengen in nieuwbouw op de locatie waar zich nu Slijterij Gerrit van den Bos, dierenspeciaalzaak Jumper en Arts en Dier zich bevinden. Ook fietsenzaak De Wielerdieler zou moeten wijken.

De panden waar de vier zaken zich in bevinden huren zij van de familie Sanders van het gelijknamige schildersbedrijf. Hun bedrijfspand bevindt zich ook in dezelfde straat. Sanders heeft echter serieuze plannen om te verhuizen naar industrieterrein Bargermeer. Hun huidige plek is volgens woordvoerder Jaap Ten Hoor in beeld als alternatieve locatie voor deze huurders.

1900 vierkante meter

Inmiddels heeft de Aldi een ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente. Ten Hoor: "Zodra de vergunning rond is verkoopt Sanders de panden aan de Aldi. Gesprekken over de noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen worden dan ook gevoerd." Het nieuwe Aldi-pand wordt rond de 1900 vierkante meter groot.

Bij Jumper was de eigenaar niet bereikbaar voor een reactie. Wel is de zaak in maart nog volledig vernieuwd. De slijterij laat weten niet te peinzen over een verhuizing. "We zitten hier goed en we zullen er alles aan doen om hier te kunnen blijven. Of ze moeten met goede opties komen", aldus mede-eigenaar Gerland Zevenbergen.

Volgens hem zijn die niet te over in Emmen. "De gemeente wil het winkelcentrum indikken. Ergens anders bouwen gaat dus niet. Bovendien kunnen klanten hier gratis parkeren."

Verdrietig

Herman Hoge van de Wielerdieler laat weten 'een beetje verdrietig te zijn' door de mogelijke komst van de Aldi. "Sinds acht jaar hebben we hier een prachtige winkel, waar iedereen lekker voor de deur kan parkeren. Straks moet ik dus weg." Een alternatief voor een zaak met een winkeloppervlakte van bijna 1000 vierkante meter laat zich bovendien niet makkelijk vinden. "Het liefst ga ik in dat geval naar randje centrum of naar het industrieterrein, als de regels dit toestaan. We wachten het verder af. Alles is nog niet in kannen en kruiken."