Iemand bidt in de Turkse Yildirim Beyazit moskee in Emmen (Rechten: ANP)

In de Yildirim Beyazit moskee in Emmen is het een andere dag dan anders, want de jaarlijkse Ramadan is vandaag van start gegaan. Onur, secretaris van de moskee, noemt het een spannende periode. "Want je moet je houden aan de rituelen die bij de Ramadan horen", zegt hij over de negende maand van de islamitische maankalender, die van 13 april tot 12 mei loopt.

"Van zonsopkomst tot zonsondergang mag in die periode niet gegeten en gedronken worden", vult Mehmet ter verduidelijking aan. "Maar dat lukt wel", zegt hij standvastig. "Als je gelooft en je je goed inzet, lukt het. Het lijkt van buitenaf moeilijk, maar dat is het niet. Als je er echt volledig achter staat, dan gaat het wel. Je beslist zelf of je niks eet, geen slechte woorden gebruikt en niet vlucht. En als de zon onder is, ga je lekker eten."

Ziel zuiveren

De Ramadan is bedoeld om je ziel te zuiveren, legt Onur uit. "Daarmee bevestig je je geloof, daar komt alles op neer. We vasten omdat onze God dat van ons vraagt en dan doe je dat." Het vasten heeft bovendien ook een positieve bijvangst, merkt hij op. "Het is goed voor je lichaam om dit zo te doen. Daarnaast staan we in deze tijd extra stil bij goede doelen, waar we extra geld aan schenken."

Het is voor de betrokkenen van de moskee wennen nu het coronavirus ook de Ramadan in haar greep houdt, want normaal gesproken zou het tijdens de vastenperiode flink druk zijn in het gebedshuis. De gebedsdiensten zoals de moskeegangers gewend waren voor corona, kunnen daardoor niet worden uitgevoerd. Want ook in Emmen houden ze zich netjes aan de regels, verzekeren Onur en Mehmet.

Verbazing

De discussie dat de avondklok een uur verplaatst zou worden om de Islamitische gemeenschap tegemoet te komen tijdens de Ramadan zorgde bij hen dan ook voor vraagtekens. "Je kunt ook prima vasten terwijl je je aan de avondklok houdt. Ik snapte niet dat daar verbazing over was", zegt Onur. "Normaal gesproken komen we daarna samen en nuttigen we na zonsondergang meteen de iftar-maaltijd en bidden we daarna met z'n allen. Maar omdat we dat niet voor tien uur 's avonds redden, doen we de gebeden thuis."

Om de dagen zonder knorrende maag door te komen wordt er de komende maand 's ochtends voor zonsopkomst stevig ontbeten. "Dat proberen we in ieder geval. Maar het valt niet altijd mee om je mond vol te krijgen", besluit Mehmet lachend.