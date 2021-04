Scania Meppel bouwt nieuwe fabriek: 'Straks doen we ook de grondverf zelf'

Recht tegenover de Scania-fabriek aan de Industrieweg in Meppel verrijst nóg een groot, blauw gebouw. De buitenkant van de fabriek staat inmiddels overeind en de twee hallen zijn sinds kort verbonden door een luchtbrug op negen meter hoogte. "Dat geeft wel een trots gevoel", zegt Erik de Gilde, directeur van Scania Meppel.

Goedkoper

Als je op de weg een Scania-vrachtwagen ziet rijden, is de kans groot dat die in Meppel van een kleurtje is voorzien. In de Meppeler fabriek worden de kunststof onderdelen gelakt in meer dan vijfhonderd kleuren. Dit gebeurt in zogenoemde lakstraten, waar de onderdelen automatisch worden gespoten door robots.

In de nieuwe fabriekshal worden in de toekomst alle onderdelen eerst in de grondverf gezet. Nu krijgt Scania de onderdelen van veel verschillende leveranciers. De Gilde: "De onderdelen die we binnenkrijgen zijn soms vies of er mankeert wat aan. Dan kunnen we ze niet gebruiken. Door het proces zelf te controleren moet dat beter gaan."

Nu zitten er soms maanden tussen het 'primeren' (in de grondverf zetten, red.) en het lakken zelf. Als in Meppel ook de grondverf wordt aangebracht, zit daar minder tijd tussen. De Gilde: "De eindkwaliteit wordt voor een groot gedeelte door de primer bepaald. En als je die zelf aanbrengt kunnen we de hechting van de toplak beter garanderen. Daarnaast is het ook goedkoper om het zelf te doen. We moeten investeren, maar uiteindelijk is dat op de lange termijn goedkoper."

Erik de Gilde, directeur van Scania Meppel (Rechten: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

Duurzaam

Naast dat de productie goedkoper wordt, wil het bedrijf ook duurzamer worden. De nieuwe hal wordt daarom helemaal CO2-uitstootvrij. In de fabriek worden ovens opgestookt tot 80 graden Celsius, om de verf te laten uitharden. In de nieuwe fabriek gebeurt dit niet met aardgas, maar met warmtepompen, elektriciteit en in de toekomst misschien waterstofgas.

Ook het logistieke proces wordt duurzamer, omdat onderdelen niet naar andere landen hoeven te reizen voor de primer. "We willen duurzaam produceren en hier hebben we straks alles op één plek. Dat scheelt ook in het transport."

Bekijk hieronder de reportage over de bouw van de nieuwe fabriek in Meppel

