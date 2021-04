Buitenschoolse opvang mag open, mogelijk op 28 april meer versoepelingen

'Als we over de piek van de derde coronagolf heen zijn, kunnen we beginnen met versoepelen.' Daarbij wordt dagelijks gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames. Als mogelijke datum voor het versoepelen wordt 28 april genoemd. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond bekendgemaakt in de coronapersconferentie.

Tijdens de persconferentie werd één versoepeling voor volgende week bekendgemaakt. De buitenschoolse opvang mag weer kinderen ontvangen vanaf maandag 19 april. "In het verlengde van en onder dezelfde voorwaarden als de basisscholen", zei Rutte.

Vaccineren

Het kabinet durft versoepelingen in de loop van mei aan, omdat de verwachting is dat dan een belangrijk deel van de bevolking gevaccineerd is. "Met alle vaccinaties die we zetten, komen we in de tweede helft van mei op een punt waar we allemaal ongelofelijk naar uitkijken", vertelde Hugo de Jonge. "De mensen die ouder zijn dan zestig en een hoog risico lopen zijn dan gevaccineerd. En samen met de mensen die al ziek zijn geweest en al bescherming hebben opgebouwd, krijgen we het virus beter onder controle."

In de persconferentie werd onder meer gezegd dat alle Nederlanders die dat willen op 1 juli hun eerste vaccinatie gehad kunnen hebben.

