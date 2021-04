Kroonprins Mo blij met Benin-expositie: 'Emmenaren moeten mijn land leren kennen'

In een leegstaande etalage is alvast een voorproefje te zien. "Ik vind het fantastisch, heel leuk. Ik zie heel veel van Nederland, dat is ook mijn land. Maar heel veel Nederlanders kennen mijn land niet."

Nadat Mo besloot om niet terug te gaan naar Benin, is zijn neef koning geworden. "Kijk, hier is mijn geboortestad, Kandi", zegt hij, terwijl hij op een kaart wijst naar het noorden van Benin. "Mijn neef kan niks doen, zonder mijn goedkeuring. We hebben veel contact via de telefoon, mail en WhatsApp."

'Veel van leren'

Rosemarie Merz en Kees Berkman van Ben-in-Connect en Stichting United we stand voor Africa namen het initiatief voor de expositie. "Eigenlijk omdat Benin best een bijzonder land is, waar de mensen in harmonie met elkaar leven. Eigenlijk gaan zowel godsdiensten als etniciteiten daar heel goed met elkaar om. En daar kunnen we ook hier van leren met elkaar, denk ik", zegt Merz.

Berkman woonde een tijd in Benin en Merz kwam er vaak voor haar werk. "De eerste keer dat ik er kwam, verloor ik mijn creditcard op straat na het kopen van bananen langs de kant van de weg. De vrouw van de marktkraam kwam gelijk achter me aan. Het is een land waar mensen naar elkaar omkijken."

'Rustig land'

"Tuurlijk mis ik Benin. Maar ik ben inmiddels een Nederlander", zegt de 58-jarige Mo, die in 1994 naar Nederland kwam omdat hij trouwde met een Nederlandse vrouw. "Het is een heel rustig land. Politiek en alles, dat gaat daar prima. Het heeft heel veel mooie dingen. Ik wil dat heel veel Nederlanders kennis maken met Benin. Ook in Emmen."

Doordat Mo op televisie kwam omdat hij troonopvolger bleek te zijn, kwamen Merz en Berkman op het idee om naar Emmen te gaan met de expositie. "We gaan ook na de coronacrisis met z'n allen naar Benin", lacht hij. Wanneer en waar precies de expositie in Emmen te zien zal zijn, is door de gevolgen van het coronavirus nog niet bekend.

Lees ook: