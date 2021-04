Paniekvoetbal en lawaaiprotest voor kantoor De Trans in Rolde

Paniekvoetbal bij De Trans in Rolde. Scheidsrechter Karel Pops houdt een oogje in het zeil. (Rechten: Mathijs Renkema/RTV Drenthe)

Paniekvoetbal op de stoep bij het kantoor van zorginstelling De Trans in Rolde, waar tientallen medewerkers vanmiddag bijeenkwamen. Zij spreken zich uit tegen het bestuur van de zorginstelling, dat omwille van de financiën de roosters van het personeel over de kop gooit.

Door het personeel flexibeler in te plannen zou De Trans minder uitzendkrachten hoeven in te zetten. Dat het rooster binnen korte tijd flink is veranderd, schiet menig medewerker in het verkeerde keelgat. Zo ook Karel Pops en Jan Hulshof, activiteitenbegeleiders bij De Trans. "Zonder overleg is mijn rooster aangepast. Dat werd mij medegedeeld: ik had er niets over te zeggen", meldt Pops. "Iedere medewerker kiest zijn rooster en bouwt daar zijn thuissituatie omheen. Nu verdwijnen mijn negen-tot-half-vijf-diensten en zou ik plotseling veel onregelmatiger werken."

Onder de pet

De financiële problemen van De Trans komen voor het personeel als een verrassing. "Een paar weken geleden werd ons verteld dat we er slecht voor staan", zegt Hulshof. "Dat is eerder nooit zo naar ons gecommuniceerd. Achteraf blijkt dat het al jaren financieel niet goed gaat."

Hoewel het personeel tot kort geleden niets wist van de penibele financiële situatie, lijkt de oplossing wél van hun kant te moeten komen. "Onze roosters gaan op de kop om kosten te besparen", zegt Pops. "Daarbij wordt verwacht dat wij heel flexibel zijn. Een rooster kan een paar dagen voor tijd nog veranderen, zo merkte ik laatst al. De flexibiliteit moet van één kant komen."

Volgens de medewerkers druist dat beleid in tegen het cao van het personeel en gaat het ten koste van de cliënten.

Niet geholpen

Reden genoeg voor personeel en vakbond FNV om voor de tweede keer in twee weken met een ludieke actie op de proppen te komen. Paniekvoetbal dus. Met Karel Pops als scheidsrechter die - begeleid door lawaai en gefluit van andere medewerkers - de regels gaandeweg het spel naar gelang verandert. Een metafoor voor wat het bestuur doet, zegt FNV-bestuurder Camara van der Spoel. "Het bestuur van De Trans speelt paniekvoetbal. Dat beelden wij hier uit."

Van der Spoel vindt het onacceptabel dat het personeel nu de dupe is van de problemen van De Trans, terwijl die 'allang' bekend waren. Hoewel de FNV met enkele personeelsleden en het bestuur van De Trans om tafel heeft gezeten, heeft dit weinig opgeleverd. "Personeel wisselt nog steeds van werkdagen en locaties. Het protest dat we op 1 april in Nooitgedacht hadden, lijkt niet te hebben geholpen."

Geen winnaar

Waar er in Nooitgedacht een manifest werd aangeboden aan het bestuur van De Trans, overhandigt men in Rolde een uitgebreide brief namens het personeel. Hierin wordt gevraagd om duidelijkheid over de financiële situatie van de zorginstelling. Verder willen medewerkers actief worden betrokken bij het zoeken naar een passende oplossing voor de huidige problemen.

De actie in hartje Rolde trok veel aandacht. Het lawaai, de vele spandoeken en vlaggen, en de opvallende scheidsrechter sprongen in het oog. Het potje paniekvoetbal kende, hoe toepasselijk, geen winnaar.

