Slechtziende Elimmer verder beperkt door bezuiniging Wmo-vervoer: 'Taxi is te duur'

Dat vervoer is voor mensen met een (fysieke) beperking, die niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Dit speciale vervoer wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel geld voor deze ondersteuning wordt gereserveerd.

Bezoekje aan de tandarts

Mensen uit de gemeente Hoogeveen die van dit vervoer gebruik maken, mogen vanaf 1 januari 2021 maximaal 1500 kilometer per jaar reizen. Dat was voorheen 2000 kilometer. Voor iemand die regelmatig vanuit het dorp naar de stad wil, kan dit dan ook een probleem opleveren.

"Ik kan in januari wel denken dat ik lekker kan crossen het hele jaar, maar als de kilometers op zijn, moet ik alsnog de taxi nemen en betalen", legt Kroezen uit. "Daarnaast zit er een maximum op van 25 kilometer per keer. Met een bezoekje aan de tandarts in de stad is dat al bijna bereikt."

Veel te laat

Bovendien heeft hij kritiek op de manier waarop de gemeente over deze bezuiniging communiceerde. Kroezen kreeg pas afgelopen weekend bericht, terwijl de wijziging al in januari inging. Wethouder Janita Tabak betreurt dit. "Dat is inderdaad veel te laat. Het is op geen enkele manier goed te praten en dat ga ik ook niet doen. We gaan met de mensen in gesprek die sowieso meer kilometers maken dan 1500."

Maar buiten dat aspect vindt ze de de bezuiniging wel een noodzakelijk kwaad. "We moeten aan alle kanten schrappen en we zijn helaas ook nog niet klaar. Dus daar hoort ook het Wmo-vervoer bij", legt ze uit. "We hebben het getoetst en kwamen tot de conclusie dat 1500 kilometer voldoende is om het mee te doen in de maatschappij."

Alternatief vervoer

Daarnaast is er volgens Tabak een goed initiatief: vrijwilligersvervoer. Dat is goedkoper voor de gemeente en voorgenomen bezuinigingen daarop zijn onlangs zelfs nog teruggedraaid. "Op het moment dat je kilometers op zijn, kun je dus beroep doen op deze taxi", zegt Tabak. De vrijwilligerstaxi rekent een tarief van 25 cent per kilometer.

Toch is dat volgens Kroezen niet voldoende. Omdat hij van een minimumloon rond moet komen, is ook die taxi te duur. Hij ziet graag maatwerk voor iedereen die aanspraak maakt op de Wmo-regeling. "Je kunt veel beter bekijken hoeveel kilometers iedereen nodig heeft", vindt hij. "De één houdt kilometers over, en de ander heeft meer nodig. Dat lijkt me het beste." Maar dat vindt de wethouder geen optie. "Dat kan alleen bij hele hoge uitzondering."

