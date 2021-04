Personeel Teijin Aramid Emmen legt werk morgen neer

Doel van de staking is om de Japanse kunstvezelproducent alsnog mee te laten gaan in de eisen van de vakbond, zegt vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen. "In Emmen wordt de spinnerij tussen tien uur 's ochtends en tien uur 's avonds stilgelegd. Dit betekent dat de vezels niet meer ingesponnen worden. Die actie heeft best veel nawerking in de hele fabriek. Het duurt daarna weer een paar dagen voor alles weer op niveau is."

Omdat de fabriek in Delfzijl tot juni stilligt vanwege groot onderhoud, wordt daar, net als in Emmen, niet overgewerkt en 'volgens het boekje gewerkt'. "Dat moet in principe altijd natuurlijk, maar in de praktijk gaat dat wel eens anders."

'Loonsverhoging heikel punt'

Eind maart kwam Teijin na maanden 15 maanden onderhandelen met een eindbod, waarin de leden in de driejarige cao een loonsverhoging van 6,25 procent krijgen. De leden van de FNV wezen dit af. De directie noemt dit een 'mooi pakket voor al onze medewerkers met een agenda voor de toekomst'. Vakbond CNV beraadt zich nog op het eindbod, maar schrijft aan hun leden dat zij mee mogen staken met de FNV.

Volgens Compaijen is enkel de loonsverhoging het heikele punt in de onderhandelingen. "Onze leden willen een reële koopkrachtverbetering bovenop de inflatie." De FNV wil minimaal drie jaar achter elkaar vijf procent loonsverhoging. Teijin Aramid is eind maart nog drie jaar drie procent geboden, maar ging daar niet mee akkoord. De FNV gaat nu weer terug naar de oorspronkelijke inzet.

Mocht Teijin Aramid alsnog niet toegeven, dan staat er vanaf dinsdag een staking gepland voor onbepaalde tijd.