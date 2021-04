Rutte opent persconferentie met boodschap WZA-bestuurder Paul van der Wijk

Van der Wijk zat nog te eten toen de persconferentie begon, hij miste daarom de opening van demissionair premier Rutte. "Mijn telefoon begon te trillen, ik kreeg enkele tientallen berichtjes, toen wist ik dat er iets gaande was en heb ik hem aangezet", vertelt Van der Wijk.

Tijdens de persconferentie begon Rutte over twee werkelijkheden: die binnen de ziekenhuizen en die daarbuiten. Hij citeerde letterlijk zinnen uit het LinkedIn-bericht van de WZA-bestuurder. "Je kunt commentaar hebben op de besmettingscijfers en de R-waarde, maar feit is dat ziekenhuizen weer net zo vol liggen als tijdens de eerste golf. Feit is dat planbare zorg vrijwel volledig is afgeschaald. Feit is dat elke dag mensen doodgaan op de ic aan covid, ook te vaak mensen van beneden de 60. Feit is dat overige zorg wordt uitgesteld, leidend tot verlies in kwaliteit van leven en verloren levensjaren. Feit is ook dat veel artsen en verpleegkundigen geen zin meer hebben in dat covid."

(verhaal gaat verder onder de video)

Mensen bereiken

Dat zijn veel gedeelde boodschap het Torentje bereikte, vindt Van der Wijk fijn. "Het doet me wat, omdat het helpt de boodschap goed over te laten komen. Ik vind het belangrijk dat dit geluid gehoord wordt", zegt hij. "Met enige regelmatig probeer ik een update te geven van de situatie in het ziekenhuis. Daar komen altijd ook de 'allergische' reacties op binnen. En die gevoelens begrijp ik ook, ik heb zelf studerende kinderen. Eén studeert nu bijna anderhalf jaar en heeft nog nauwelijks studiegenoten gezien."

Ziekenhuisbestuurder Van der Wijk is vooral blij dat er nog niet versoepeld wordt. "Er zijn zorgen over dat het aantal opnames doorstijgt en als er straks geen bedden beschikbaar meer zijn, wordt dat ook niet geaccepteerd", uit hij zijn zorgen. Dat verplegend personeel en artsen 'dag in, dag uit' met afdelingen vol coronapatiënten werken en de reguliere zorg op het tweede plan komt, eist zijn tol. "Medewerkers lopen op hun tandvlees. Je merkt dat de lontjes korter worden."