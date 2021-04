Raad Tynaarlo akkoord met opvang asielzoekers: geen 200 maar maximaal 148

De gemeente Tynaarlo vangt maximaal 148 asielzoekers op in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde (Rechten: ANP / Marcel Jurian de Jong)

De gemeente Tynaarlo is akkoord met de tijdelijke opvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde. In plaats van tweehonderd worden er maximaal 148 vluchtelingen opgevangen.

Bijna de gehele gemeenteraad, op drie raadsleden na, stemden voor het voorstel.

Aantal

In eerste instantie was er sprake van de opvang van maximaal tweehonderd vluchtelingen voor een periode van maximaal drie jaar. Maar na een onlangs gehouden bijeenkomst tussen bezorgde omwonenden, het COA en burgemeester Thijsen werd duidelijk dat er in de oude school maximaal plek is voor 148 asielzoekers.

Om dit aantal zwart op wit te krijgen stemde een meerderheid van de raad in met een amendement van de PvdA waarin het plan definitief werd aangepast naar de opvang van 148 vluchtelingen. Er zouden eerst mogelijk woonunits op het terrein geplaatst worden voor extra ruimte, maar het COA heeft laten weten dat de vluchtelingen alleen onderdak krijgen in het schoolgebouw zelf.

Ol Eel

Voordat er gestemd werd over het plan vroeg de PvdA nog wel aandacht voor de situatie rondom Ol Eel. De historische vereniging van Eelde/Paterswolde maakt al jaren gebruik van de oude turnzaal van het schoolgebouw. De vereniging wil al een poos verhuizen naar cultuurhuis de Notenkraker, maar dat gebouw is nog niet geschikt.

"Dat gebouw willen ze beschikbaar maken. Maar door de huidige viruscrisis is dat nog niet gelukt. Nu vrezen ze dat ze op 1 september nog niet verhuisd zijn, maar ze weten pas sinds kort dat ze er voor die datum uit moeten voor het COA", legt Koos Dijkstra van de PvdA uit.

Met een motie wilde hij zekerheid hebben dat de historische vereniging niet eerder de turnzaal uit hoeft dan voordat ze de Notenkraker klaar hebben voor gebruik. Burgemeester Marcel Thijsen verzekerde de PvdA dat dat niet het geval is. "We hebben inderdaad afgesproken dat het COA de turnzaal uiteindelijk als kantoor gebruikt. Maar dat koppel ik niet aan 1 september. En je kan de historische vereniging niet op straat zetten."

Veiligheidsprotocol

De VVD wilde zeker weten dat er een veiligheidsprotocol wordt opgesteld. "Dit is ingegeven door een brief die we onlangs hebben ontvangen van de ondernemersverenigingen Eelde-Paterswolde." Fractievoorzitter Gezinus Pieters verzocht het college om tafel te gaan met omwonenden en ondernemers en zo'n protocol op te stellen voordat de eerste asielzoeker in de school komt te zitten.

Burgemeester Marcel Thijsen gaf aan hierover onlangs al met ondernemers in gesprek te zijn geweest en dat de eerste stappen al zijn gezet. "Ondernemers zijn bijvoorbeeld bang dat er een groep mensen komt te staan voor de winkels, dat zou een onveilig gevoel kunnen geven. We hebben afgesproken dat er dan iemand komt van het COA die zegt: het is niet de bedoeling dat je voor de ingang van een winkel gaat staan", legt Thijsen uit. De burgemeester beloofde ruim op tijd met zo'n plan te komen.

Drie tegen

Toen het uiteindelijke plan in stemming werd gebracht, waren er drie raadsleden die tegen stemden. VVD'ers Edwin Hageman en René Spekschate wilden met hun tegenstem een signaal afgeven. De partij is het absoluut niet eens met de communicatie rondom het proces. "Doe dit de volgende keer zorgvuldiger", aldus Hageman.

Ook Peter van Es, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, stemde tegen het plan. Volgens hem wil zijn partij best meewerken aan de opvang van asielzoekers, maar is volgens hem de evenredigheid zoek. "Met name in de drie noordelijke provincies worden verhoudingsgewijs meer vluchtelingen opgevangen dan in het westen van het land."

Alle andere partijen stemden voor de komst van vluchtelingen, al benadrukte bijna iedereen dat de gemeente de volgende keer beter moet communiceren richting omwonenden. Ook drukken alle partijen het college op het hart om alle omwonenden vanaf nu beter te betrekken bij de verdere uitvoering van de plannen.

Lees ook: