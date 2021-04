Sportschoolhouders worden moedeloos: 'Durf mailbox nauwelijks meer te openen'

"We gaan in stap twee zoveel mogelijk buiten weer dingen mogelijk maken, met speciale aandacht voor sport", zei coronaminister Hugo de Jonge. "Wel op anderhalve meter en met een gemaximaliseerd aantal mensen binnen." Op dit moment is binnen sporten niet toegestaan. Het kabinet kijkt daarbij vooral naar de dagelijkse ziekenhuisopnames. "We kunnen de eerste stap bijna zetten, als we zien dat we over de piek van de derde golf in de ziekenhuizen heen raken", aldus De Jonge.

Ledenbestand slinkt

Jeroen Alink, eigenaar van sportschool FitYou in Vries, rekent zich nog allesbehalve rijk. Al was het maar omdat hij inmiddels weet wat er gebeurt na een persconferentie van het kabinet. "Elke ochtend na een persconferentie durf ik mijn mailbox nauwelijks te openen door het aantal nieuwe afzeggingen dat binnenkomt. Sinds corona ben ik een derde van mijn ledenbestand kwijt", treurt hij. Toch kijkt Alink de afzeggers er niet op aan. "Ik kan niet in andermans portemonnee kijken, Ik bedank ze en hoop dat ze ooit weer terugkomen."



FitYou in Vries (Rechten: FitYou)

Naast het runnen van een sportschool werkt hij inmiddels in de bouw om een boterham te verdienen. "Je moet wat", verklaart hij. "Bij FitYou bieden we wel buitensporten aan, maar je zit ook met weer. Er zat dinsdagochtend ijs op m'n autoraam en afgelopen week hadden we de ene na de andere hagelbui. Dan ga je niet buiten bezig op een matje." De sportschool die hij opbouwde ziet hij dan ook lijdzaam afbrokkelen. "Ik red mezelf wel hoor, maar ik wil m'n sportschool graag houden. Het worden cruciale weken voor mij en dat terwijl mensen die niet sporten juist zwaarder worden. Snap jij het nog? Mij ontgaat die logica volledig."

'Niet zieke mensen hebben óók rechten'

Jan de Weerd van Sportpaleis Hoogeveen verkeert ook niet bepaald in een jubelstemming. "Het was al een beetje bekend dat het deze kant op zou gaan toch?", vraagt hij zichzelf af. Hij maakt graag van de gelegenheid gebruik om een punt te maken. "Weet je, zieke mensen hebben rechten, maar niet zieke mensen óók. En welke kant kies je dan? Inderdaad, mensen overlijden, maar nu vallen er ook economische slachtoffers", zegt hij, doelend op ondernemingen die het loodje leggen. "In Zweden is geen sportschool dicht geweest, maar gaat het daar slechter dan hier?"



Jan de Weerd en zijn dochter Patricia (Rechten: Sportpaleis Hoogeveen)

De Weerd runt zijn sportschool inmiddels 37 jaar en kan - gelukkig voor hem - op een trouwe achterban rekenen. Maar ook hij ontkomt niet aan flink wat omzetverlies. De persconferenties van het kabinet kan hij niet meer zien. "Ze zeggen steeds: we moeten het met z'n allen doen, maar hoezo met z'n allen? Ondernemers draaien ervoor op en dat vind ik niet eerlijk", vindt De Weerd. "Dat sportscholen dicht moeten vind ik niet te rijmen. En terwijl ik dit zeg, komt er weer een afmelding binnen. Het is lopen op het tandvlees."

Onverwachtse zaken

Annemiek Smegen van Queno Sport en Fitness in Westerbork was al met de mailing naar abonnementenhouders bezig als ze de telefoon opneemt. Ze denkt dat het vele lobbyen vanuit de brancheorganisatie z'n vruchten heeft afgeworpen om sportscholen op korte termijn te openen. "Het kabinet kan ook niet meer om sport heen, daarvoor is het belang van bewegen ook veel te groot." Na acht maanden gesloten te zijn, hoopt Smegen weer op betere tijden.

"Al ben ik benieuwd wat er gebeurt als we op 11 mei wel open mogen", zegt ze lachend. "Na de eerste coronagolf openden we de deuren in juli vorig jaar en toen volgden er plotseling een heleboel uitschrijvingen van leden. Die waren lid gebleven uit loyaliteit, maar toen we weer mochten openen, schreven ze zich alsnog uit. Dat was een fikse tegenvaller. Dat soort onverwachtse zaken kunnen nu ook gebeuren."



Annemiek Smegen geeft personal training in Westerbork (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

'De koek is op'

Hoewel positiviteit bij Smegen overheerst, noemt ook zij het bizar dat sportscholen omwille van gezondheid op slot moeten. "Gezondheid is ons vak", klinkt het. "En als je niet sport, kan dat hartkwalen, diabetes en overgewicht tot gevolg hebben. Sommige mensen lopen daardoor tegen flink wat problemen aan. Mensen hebben bovendien genoeg van online clinics. Eind vorig jaar werd een gemiddelde online sportsessie driehonderd keer bekeken, nu dertien. De koek is op."

Inmiddels heeft Queno Sport en Fitness vier maanden geen nieuwe inschrijvingen meer gehad. Zelfs als de deuren op 11 mei weer open mogen, is Smegen niet meteen laaiend enthousiast. "De balans opmaken kan pas als we een jaar verder zijn. Er komt nog zo veel achter weg, vrees ik."