Voorstellingen Het Pauperparadijs verplaatst naar zomer 2022

Door de grote onzekerheid die er nog steeds is over de coronabeperkingen voor theaterbezoek, worden de voorstellingen verplaatst naar volgend jaar.

Producent Wolter Lommerde: "We hebben tot het laatste moment gewacht op beter nieuws. De acteurs en de medewerkers willen niets liever dan de voorstelling weer spelen. Juist omdat Het Pauperparadijs in eerste instantie kon doorgaan, dankzij het groot aantal mensen dat al een ticket had gekocht voordat we wisten of de voorstelling überhaupt kon worden gespeeld. Ook de mensen die hun kaarten hebben behouden, na het cancelen van vorig jaar, motiveerden ons om deze zomer alles op alles te zetten. Maar helaas zijn de omstandigheden nog te onzeker en inmiddels wordt het te kort dag om de productie te realiseren."

Zomer 2022

De producent verplaatst de voorstellingen die gespeeld zouden worden van 1 juni tot en met 8 augustus op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen naar de zomer van 2022. De speelperiode kan vrijwel gelijk blijven en alle kaarten kunnen een-op-een omgezet worden naar dezelfde dag volgend jaar.

Mensen die een kaartje hebben gekocht houden hetzelfde stoel- en rijnummer. De producent laat weten dat ruilen van data altijd mogelijk is. "Bezoekers hoeven zelf niets te doen. Alle kaartkopers krijgen de komende week per mail bericht van de Nationale Theaterkassa."

Theaterspektakel

Het zou de derde keer zijn dat het openluchtspektakel in het Gevangenismuseum in Veenhuizen te zien zou zijn. In 2016 en 2017 speelde de voorstelling onder de regie van Tom de Ket, naar het gelijknamige boek van Suzanna Jansen ook op die locatie en trok toen ruim 90.000 bezoekers.

In 2018 verhuisde Het Pauperparadijs naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Op veler verzoek brengt de producent het openluchtspektakel nog een keer terug naar Drenthe, maar nu vanwege het coronavirus dus twee jaar later dan gepland.

