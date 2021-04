Werknemer Teijin Aramid: 'Staken voelt vreemd en niet goed'

Volgens Sulmann is de actiebereidheid onder de werknemers groot. Van de 1.200 werknemers is ongeveer de helft lid van een vakbond en een groot deel is bereid het werk neer te leggen", zegt hij.

Geen kunstvezel

De spinnerij van Teijin Aramid ligt stil tussen 10.00 uur en 22.00 uur vanavond. Gevolg is dat het eindproduct van de kunstvezelproducent vandaag niet kan worden gemaakt. De directie liet het ultimatum van de vakbond verstrijken en had eerder al aangegeven niet in te willen gaan op de looneis van drie keer een loonsverhoging van drie procent.

Het tegenbod van Teijin Aramid was een loonsverhoging van 6,25 procent, maar dat vinden de werknemers onvoldoende. Nu het ultimatum is verstreken, grijpt de FNV namens de werknemers weer terug naar de looneis van drie keer vijf procent van voor de coronacrisis.

Geld genoeg

Is zo'n looneis wel reëel in coronatijd? "Cijfers kan ik niet geven, maar ik kan u verzekeren dat hier bij Teijin Aramid miljoenen euro's winst worden gemaakt. Het kan er zeker wel af," zegt Janwillem Compaijen van de FNV.

Sulmann hoopt dat het bedrijf dit weekend "tot bezinning komt. En zo niet, dan gaan we vanaf 20 april staken voor onbepaalde tijd." Sulmann vindt het moeilijk om in te schatten of de werknemers eruit komen met de directie.

Onderbezetting

Vakorganisatie FNV vindt dat Teijin Aramid kouder en harder is geworden. "Er is een reorganisatie gaande waarbij 150 banen komen te vervallen. Met minder mensen moet nu hetzelfde werk gebeuren en dat leidt nu tot grote problemen. Mensen zijn onderbezet en lopen op hun tenen", vertelt Compaijen.

"Het enige dat de locatiemanager daarop zei was: 'verandering doet pijn'. Ik was geschokt en dacht: als jij daar zo gemakkelijk over denkt, dan moeten de actievoerders maar even de pijn laten voelen dat er vandaag niet wordt geproduceerd", aldus Compaijen.

De directie van Teijin Aramid was niet bereikbaar voor een reactie.