Waren er Romeinen in Drenthe?

Zijn er ooit Romeinen geweest in Drenthe? En waarom heeft Drenthe geen mooie oude Romeinse bouwwerken, zoals in bijvoorbeeld Parijs?

Zomaar een paar vragen die werden ingestuurd naar Zoek het uit!. En de vraag of ooit Romeinen over Drentse grond liepen, won ook de stemronde van april. Hoog tijd om op zoek te gaan naar antwoorden dus!

Geen Romeinse nederzettingen

De zoektocht begint bij Wijnand van der Sanden. Hij was jarenlang curator bij het Drents Museum en provinciaal archeoloog van Drenthe. "Er zijn voor zover ik weet geen Romeinse nederzettingen geweest in Drenthe. Wel zijn her en der wat vondsten gedaan van bijvoorbeeld oude Romeinse munten, maar je kan er niet vanuit gaan dat dat betekent dat er Romeinen zijn geweest in Drenthe."

Van der Sanden verwijst ons door naar een collega, professor Wim van Es. Van Es schreef het boek 'Romeinen in Nederland' en is een expert op dit gebied.

Noord-Nederland veroveren?

Van Es: "Drenthe viel buiten het Romeinse rijk. De noordelijke grens van dat rijk was de rivier de Rijn." Betekent dat dan dat er helemaal geen Romeinen hier zijn geweest?

"Je hebt kans dat er wel met legermachten door Drenthe heen getrokken is, op weg naar de meer Noordelijke delen van Europa. In het begin probeerden de Romeinen delen van Noord-Nederland en Noord-Duitsland te veroveren. Maar op een gegeven moment is gewoon besloten dat de grens de Rijn was. En daar hielden de Romeinen zich over het algemeen keurig aan", aldus Van Es.

Handel

Hoe komen die Romeinse munten dan in de Drentse grond terecht? "Dat de Romeinen niet naar Drenthe kwamen, wil niet zeggen dat de Drenten niets met de Romeinen van doen hadden. Er waren mensen die naar de grens van het romeinse rijk trokken om daar te handelen, en die namen dan munten mee terug."

In 1955 bijvoorbeeld is er bij Beilen een grote schat met Romeinse munten in de grond gevonden. "Het enige dat we zeker weten is dat die munten daar in de grond zaten. We weten alleen niet wie ze daar in heeft gestopt. Dat kan een verdwaalde Romein geweest zijn, maar veel waarschijnlijker is het dat een lokaal iemand die munten had bemachtigd en ze daar heeft begraven", besluit Van Es.

