Vragen over vaccinatie? Stel ze hier!

Vragen over coronavaccinatie? Stuur ze in. (Rechten: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

AstraZeneca, Moderna, Janssen, Pfizer... De namen komen dagelijks voorbij in het nieuws. Een deel van de oudere inwoners van Drenthe is al gevaccineerd, net als een deel van de zorgmedewerkers en een deel van de mensen met een aandoening.

De meeste Drenten zijn nog in afwachting van een prik. Heb jij vragen over de vaccinatie? Stel ze dan hieronder, want wij gaan in gesprek met GGD-arts Jac Korsten. We proberen zoveel mogelijk vragen aan bod te laten komen.

Dus wil jij weten wanneer je aan de beurt bent? Welk vaccin je krijgt? Waarom het langer lijkt te duren dan van tevoren werd aangekondigd? Stuur dan hieronder je vraag in!

Morgenavond vanaf 19.00 uur kun je op deze website en op Facebook live meekijken met het vragenvuur. Jac Korsten van de GGD Drenthe zal vanuit de RTV Drenthe tv-studio zijn best doen om al jullie vragen over de covid-vaccinatie te beantwoorden. De presentatie is in handen van Jeanine Hofsteenge.