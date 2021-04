Nieuwe toekomst als camping gloort voor 'wrak' Hoeve Erica in Vledder

De gemeenteraad van Westerveld beleefde gisteravond een déjà vu. Want na tien jaar werd er opnieuw gesproken over een camping op het landgoed tussen Vledder en Frederiksoord. Dit keer overheerste optimisme, eindelijk lijkt er wat moois te worden neergezet.

"We zijn blij, het staat er al tijden als een wrak bij", zegt Hans de la Mar van Progressief Westerveld. "De vorige keer, tien jaar terug waren wij hierop tegen", herinnert PvdA'er Jan Puper zich. "Van dat plan is ook niks terecht gekomen. Er ligt nu wat anders voor, een klein plan dat zeker een verbetering is voor de omgeving."

Puper ziet graag dat meteen wordt gekeken of de geplande tiny houses ook permanent bewoond kunnen worden, zodat er wat meer ruimte op de woningmarkt in Westerveld ontstaat. Daar voelde wethouder Klaas Smidt niet meteen wat voor.

Hoeve Erica

Wel ziet Smidt ook dat de situatie rond Hoeve Erica 180 graden gedraaid is. "Er zijn geen bezwaren of zienswijzen binnengekomen. Dus ik neem aan dat het plan in de buurt gedragen wordt. Tijdens vorige plannen waren er veel bezwaren uit de omgeving."

Al in 2006 was er flinke discussie over Hoeve Erica. Destijds waren er plannen voor een camping met plaats voor 250 caravans. 'Veel te fors', oordeelde het college toen.

Tien jaar geleden lagen er opnieuw uitbreidingsplannen op tafel. Er werd tot aan de Raad van State toe geprocedeerd over wat wel en niet mocht. Uiteindelijk kwam er toestemming voor een camping met 130 standplaatsen, maar dat werd nooit gerealiseerd. Sindsdien zijn de hoeve en het erf aan verval onderhevig. De nieuwe ondernemer wacht dus een flinke uitdaging om de boel op te knappen.

