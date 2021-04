Schoolkinderen uit Meppel als internationaal fietsvoorbeeld

Kinderen die de fiets pakken naar school of naar een uitje. Voor Nederlanders de normaalste zaak ter wereld. Maar over de grens niet: mensen van over de hele wereld verbazen zich over onze fietscultuur. Dat blijkt uit reacties op een video uit Meppel.

Het filmpje toont een schoolklas op weg naar een excursie. Op de fiets, twee aan twee en de leerkrachten voorop. Het wordt gedeeld door organisatie The Dutch Cycling Embassy. Deze organisatie zet zich in om Nederlandse fietsproducten en kennis over fietsen in het buitenland op de kaart te zetten. "In plaats van een schoolbus te huren, is het relatief gebruikelijk dat hele klassen Nederlandse kinderen op de fiets springen en samen fietsen naar een excursie-locatie zoals een museum, zwembad of culturele plek", schrijft de organisatie bij de video uit Meppel.

Schoolbus huren

"Leuk om te zien!", reageert Will Gibson uit Californië. "Het is goed voor de planeet en de kinderen. Ook staat een begeleidster met een geel vest aan het hoofd van de groep, met een andere volwassene in het midden en een ander met een geel vest erachter. Het lijkt veilig en leuk!"

Een Fransman reageert compleet verbaasd op de video. "In mij dorp wordt zelfs een bus ingehuurd om de kinderen naar de gymzaal te brengen." Hij voegt een kaart toe aan zijn bericht en daarop is te zien dat de gymzaal vier minuten fietsen is.

Bekijk de video in de tweet hieronder:

Fiets wordt herondekt

The Dutch Cycling Embassy koppelt Nederlandse bedrijven in de fietswereld aan fietsprojecten over de hele wereld. "Wij zijn de nummer 1 van de wereld in fietsen", aldus de netwerkorganisatie. "Die expertise en technologie moeten we delen om fietsen wereldwijd mogelijk te maken als de meest moderne, efficiënte en duurzame manier van transport."

Volgens de organisatie is er steeds meer belangstelling in het Nederlandse fietsen. "De fiets wordt overal ter wereld herontdekt, omdat het zo duurzaam is. Daarnaast is fietsen erg goed voor de gezondheid."

