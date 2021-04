1,8 miljoen euro voor dak op wielerbaan in Assen is binnen, nu Rijk nog

Er is in totaal 2,1 miljoen euro nodig. De provincie geeft een half miljoen. De gemeente Assen moet 1,3 miljoen euro bijdragen en de Stichting Wielercentrum Assen 150.000 euro. Aan het Rijk wordt een bijdrage van bijna 215.000 euro gevraagd.

Nu vaak niet in gebruik

"De wielerbaan kan nu van september tot en met april niet worden gebruikt", vertelt gedeputeerde Henk Brink. "Ook in de maanden waarin de kombaan wel gebruikt zou kunnen worden, kan dat niet altijd door de weersomstandigheden. Met een verkapping kunnen er het hele jaar door trainingen en wedstrijden gereden worden." De Stichting Wielercentrum Assen denkt dat het gebruik van de baan kan groeien van 50 particuliere gebruikers per droge zomerweek naar 250 gebruikers per week het hele jaar door.

Deze gebruikers moeten komen uit de leden van wielerverenigingen in het noorden. Brink vindt dat de uitbreiding van het wielercentrum goed past bij het imago van Drenthe als fietsprovincie.

Baan rot langzaam weg

Belangrijk argument voor de provincie is dat het wielercentrum 'een bovenregionale functie heeft en uniek is in Noord-Nederland'. En zonder dak is het straks het hele wielercentrum allemaal weggegooid geld. "Als we nu niet kiezen voor een dak erboven, dan hoeft het ook niet meer. Dan rot de houten wielerbaan echt weg en is alles voor niks geweest", vinden veel partijen in Provinciale Staten en de Asser' gemeenteraad. Gedeputeerde Henk Brink: "De kombaan moet onder dak, hoe eerder hoe beter."

Als het lukt moeten de eerste fietsers komende winter al op de overdekte baan kunnen rijden. Behalve een dak boven de baan, komt er een tweede verdieping bij met extra ruimte in het wielercentrum. Daar gaat onder meer SportDrenthe werken en het Alfa College neemt er zijn intrek met de mbo-opleiding Sport en Bewegen. Ook komt er een kantine.

Gemeenteraad Assen geeft met tegenzin geld

Het Regionaal Wielercentrum Noord staat sinds 2016 op sportpark Stadsbroek, en wordt gezien als belangrijke trainingsaccommodatie voor het baanwielrennen. Omdat een dak altijd nog dringend gewenst was, zou Stichting Wielercentrum Assen met wat private partijen en de wielerbond eerst zelf het geld bij elkaar krijgen. Dat kwam het niet van, en nu moeten gemeente, en ook provincie Drenthe alsnog de beurs trekken.

In 2016 werd het wielercentrum in Assen aangelegd, met bijna 3 miljoen euro van de gemeente. Er kwam toen alleen de gewenste houten kombaan van 200 meter. Zonder overkapping, daar was destijds geen geld voor.

Een meerderheid van de Asser' raad is akkoord met de 1,3 miljoen die de gemeente bij moet dragen. De boodschap die verantwoordelijk wethouder Bob Bergsma vorige week vanuit de Asser' gemeenteraad kreeg te horen is duidelijk,. 'Dit is echt wel de allerlaatste keer dat er geld gaat naar het wielercentrum, het is genoeg geweest'. Of het bij deze laatste bijdrage van Assen kan blijven is maar de vraag, want de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de baan.

De nationale baanselectie had in juli 2020 geluk met het weer in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

