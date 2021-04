Grote controle op mensensmokkel, drugs en wapens langs A37 bij Duitse grens

De Koninklijke Marechaussee houdt langs de gehele Nederlands-Duitse grens een grote controle. In samenwerking met politie en douane en de Duitse collega's wordt er aan beide kanten vooral gecontroleerd op mensensmokkel, drugs en wapens. Op snelweg A37 bij Zwartemeer is een van de grotere controleposten.

Douane en de marechaussee controleren continu op illegale grensoverschrijdingen van mensen of goederen, maar een grote actie zoals die van vandaag komt niet vaak voor. Zo'n één keer per jaar wordt er intensief gecontroleerd op tientallen locaties langs de gehele grens met Duitsland. Niet alleen grote snelwegen worden vandaag tussen 15.00 uur en 23.00 uur in de gaten gehouden. Eenheden posten ook bij B-wegen, zoals de weg tussen Coevorden en Emlichheim.

Controleren identiteitsbewijzen

"Het is een dynamische actie, waarbij we intensief samenwerken met de douane en de politie", vertelt woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee. "Wanneer er bijvoorbeeld een grote mensensmokkel ontdekt wordt, willen we dat snel afhandelen en moeten eenheden direct ter plaatse kunnen komen."

De marechaussee controleert op identiteitsbewijzen van weggebruikers die uit Duitsland komen, terwijl de douane en de politie de auto kunnen controleren op verboden goederen.

Stijging verboden goederen

Ondanks corona en dus minder weggebruikers, ziet de marechaussee een stijging in het aantal verboden goederen dat vorig jaar onderschept werd. Wat daar de oorzaak van is, is volgens Van Kapel nog niet bekend. "Bij mensensmokkel zien we bijvoorbeeld dat het stijgt, wanneer het in landen als Syrië onrustig is. Bij goederen is dat minder goed te achterhalen."

Doel van de actie is niet alleen het onderscheppen van illegale personen of goederen, maar ook het in kaart brengen van locaties die wellicht in de toekomst intensiever in de gaten moeten worden gehouden. De landelijke controle duurt tot vanavond 23.00 uur.