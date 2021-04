Bestolen juwelier uit Emmen: 'We zijn ons rot geschrokken'

De sieradenfabriek in Emmen waar inbrekers voor duizenden euro's aan sieraden hebben gestolen, blijkt SGS van de juweliers Bas en Wim Stijnis. De broers, die ook twee winkels in Emmen en Assen runnen, zijn zwaar gedupeerd door de inbraak die in de vroege ochtend van 2 april werd gepleegd.

"We zijn ons rot geschrokken", reageert Bas Stijnis. "We praten hier over ons levenswerk. Het is niet alleen maar handel, maar een stukje kunst waar wij al onze kennis en kunde in stoppen."

Geheime locatie

De familie Stijnis maakt in de fabriek op industrieterrein Bargermeer al ongeveer vijftien jaar lang op ambachtelijke wijze ringen, broches, hangers, armbanden en oorsieraden van onder meer goud en zilver. Nog nooit eerder zette een inbreker er een voet over de drempel. "De locatie hebben we altijd geheim gehouden. Geen borden of namen op de gevels. Het gebouw is verder zwaar beveiligd."

In het tv-programma Opsporing Verzocht werden gisterenavond beelden getoond van de inbraak. De drie daders, van wie één er in de auto bleef zitten, wisten duidelijk waar ze moesten zijn. Ze sloegen een ruit in een roldeur stuk om binnen te komen en waren binnen een kwartier weer weg, met een buit die bestond uit honderden sieraden. Het alarm dat afging, negeerden ze.

23 tips

Over de totale omvang en de waarde van de buit wil Bas Stijnis niks kwijt. "Ik zeg hier liever zo weinig mogelijk over. Anders rijd ik het onderzoek van de politie in de wielen." Ook de politie wil er niks over kwijt. Het gaat vooral om gouden sieraden uit de lijn Fjory en sieraden waarin diamanten zijn verwerkt uit de lijn Mori, bleek tijdens de tv-uitzending.

Na de uitzending van gisteravond en de herhaling die vanmiddag is uitgezonden heeft de politie in totaal 23 tips binnen gekregen. Over de inhoud daarvan wordt ook niks bekendgemaakt, laat een woordvoerder weten.

Stijnis weet nog niet of de beveiliging verder moet worden opgekrikt. "Wellicht verkassen we naar een andere locatie. We bekijken het allemaal nog."

