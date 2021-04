Oefenen vanuit Drentse kippenboerderij: iedere dag een versgebakken eitje

Verscholen tussen de struiken en in het hoge gras liggen de soldaten te wachten op hun gesimuleerde vijand. Ze verplaatsen zich met de Fennek, een verkenningsvoertuig dat veel wordt gebruikt door de pantserinfanterie. Het gebied dat ze vandaag in de gaten moeten houden loopt van Sleen tot Witteveen. Zodra de locatie van de vijand bekend is zullen de troepen het laatste stuk te voet moeten afleggen.

Militairen verschuilen zich tussen jonge brandnetels (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Aan de grens van het gebied in Bruntinge is een commandocentrum opgebouwd. Daar wordt de locatie van de militairen met behulp van een digitale kaart en radioverbinding gemonitord. Het scenario is geschreven en voertuigen staan klaar om het veld binnen te dringen om de jongens eens goed op de proef te stellen. De leiding maakt zich klaar. Onder hun, Kapitein René.

"Dit is zo realistisch mogelijk trainen", vertelt hij. "Normaal als we op een oefenterrein zijn dan is dat maar een klein gebied waarin je kan trainen. Nu kunnen we onze manoeuvres, dus de bewegingen die je met voertuigen maakt, echt in de omgeving toepassen. Hoe beweeg je je door bewoond gebied? Het landschap dat Drenthe heeft met de grote weidse velden, bomenrijen en boerderijen, daar kunnen we onze 'drills' goed gebruiken."

De militairen houden contact met elkaar via de radio (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Gebruikmaken van echte bruggen

De groep van Antitankwapenschutter Henri is neergestreken bij een bosrand in Aalden. Daar zullen ze de nacht doorbrengen en ondertussen om en om op de uitkijk staan. De groep heeft overdag de tijd gekregen om de landweggetjes, met toestemming van de eigenaren, te verkennen en sluiproutes uit te stippelen. Hij vindt het bijzonder want hij komt zelf uit de buurt.

"Mijn ouders wonen hier zo'n zeven kilometer vandaan. Ik ben naar de middelbare school geweest in Oosterhesselen en ik weet hier alle tussenweggetjes wel te vinden. Daar kunnen we het extra moeilijk mee maken voor de vijand. Plus, ik kon vanmiddag nog even op de koffie bij een kameraad. Dat is wel heel leuk."

Tijdens de oefening op de koffie bij vrienden

Door van het oefenterrein af te wijken wordt de oefening voor hem extra interessant. "Bruggen zijn hier echte bruggen en geen voorgestelde bruggen. Je moet elkaar voor laten gaan want je kunt elkaar er niet op passeren. Trainen in een dorp is ook heel anders dan in een bos. Dat doet leuke dingen met je optreden."

De compagnie traint het liefst zoveel mogelijk in de 'echte wereld'. Vaak in Duitsland of Polen want dat is onbekend terrein. Door corona is dat wat vaker in Nederland. "En gelukkig nu ook een keer in Drenthe", vertelt René.

Wapens worden niet gebruikt. Dat is te gevaarlijk. Maar de vaardigheden voor de wapensystemen worden wel getraind. Twee militairen uit de groep van Henri liggen op de uitkijk te staren richting Zweelo. Een persoonsauto rijdt langs en een zingende fietser haast zich op tijd naar huis voor de avondklok. Ze wordt vriendelijk begroet door de verkenner uit de Fennek.

De leiding van de oefening overnacht op de boerderij in Bruntinge. En een commandocentrum tussen de kippenschuren heeft zo ook zijn voordelen: "Iedere ochtend een versgebakken eitje", lacht René. "Maar het heeft ook nadelen. We hadden gepland om de eerste nacht goed te slapen omdat we dat de rest van de week eigenlijk niet meer gaan doen. Alleen gingen de kippen om half vier zoals wij dat noemen in 'algeheel', dan besef je weer in welke omgeving je bent."

Tot donderdag zijn de militairen nog bezig met hun oefening. Op de laatste dag zullen de voertuigen weer langzaam richting Havelte verplaatsen.