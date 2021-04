Djammen: Drenthe is een countryzangeres rijker

Dat ze hier heen komt is niet zo gek, want ze werkt nauw samen met Neo Music in Bovensmilde, een deel van haar band komt uit de provincie en het belangrijkste: haar vriend, drummer Fokke de Jong, woont hier.

Texas van Nederland

Ondanks dat Hilde Vos hier niet vandaan komt, vindt ze het geen straf om hier te wonen. "Inmiddels ben ik toch wel behoorlijk verbonden aan Drenthe", glimlacht de 34-jarige zangeres. Haar muziek komt hier prima tot zijn recht. "Ik vind dat het echt bij Drenthe past".

Drenthe als ware het het landelijke deel van Amerika. "Het is ook de gewone muziek van de gewone mens. En ook muziek die gaat over de natuur en de landerijen. Het heeft wel een bepaalde feeling hier van, wat zullen we zeggen, Texas", lacht ze. "Hier heb je nog de mooie open velden en de natuur. Dat vind je niet overal meer.

Mooie plaatjes

"Het is eigenlijk per toeval ontstaan", legt Vos uit op de vraag waarom ze roots, country en america maakt. Het begon allemaal in een muziekwinkel in Nijmegen. "Toen ik mijn allereerste zakgeld kreeg, toen ging ik ooit naar Nijmegen naar Schreven Muziek. Daar kwam ik bij de cd's terecht met de mooiste plaatjes. Ik zag een vrouw met heel veel blond haar en glitters en roze kleding. Dat was dan Dolly Parton."

Aangenaam aangedaan door het uiterlijk van de countrylegende nam de jonge Hilde de cd mee naar de balie om hem te beluisteren. "Ik hoorde haar zingen en dacht: jezus wat is dit. Dit is net een engeltje, ik heb dit nog nooit gehoord. Vanaf dat moment is het gaan leven bij mij." De rest is geschiedenis.

'The fool of love'

"Dat is de titelsong van mijn album, The fool of love", vertelt ze. Eind vorig jaar kwam de plaat uit en die werd door verschillende country-enthousiastelingen goed ontvangen. Maar afgelopen tijd was het geen pretje voor veel artiesten. "Ik wil het c-woord eigenlijk niet in de mond nemen", zegt ze, doelend op corona. "Maar dat gooit behoorlijk wat roet in het eten."

Ze was flink aan het touren met de Johan Derksen-tour. "Hopelijk gaat dat in september weer verder." Daarnaast is Hilde Vos flink aan het schrijven samen met haar gitarist. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor andere artiesten. "Zo blijf je toch een beetje bezig met muziek."

