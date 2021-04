Assen gaat huishoudens actief wijzen op coronasteunmaatregel

Assen gaat huishoudens actief wijzen op de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, TONK. De regeling voor mensen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen moet helpen bij het betalen van bijvoorbeeld de huur, gas en water. Maar in Drenthe wordt de TONK nauwelijks aangevraagd. In Hoogeveen tot nu toe tien keer. In Assen, Meppel en Emmen zo'n twintig keer, blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe.

"We weten niet waarom de regeling zo weinig wordt aangevraagd", zegt Remco Bruggink van Werkplein Drentsche Aa, de sociale dienst voor de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze. "Het ministerie van Sociale zaken heeft een schatting gemaakt dat 3 tot 4 procent van de bevolking in aanmerking zou kunnen komen voor de TONK. In onze drie gemeenten zou het dan gaan om 3 tot 4 duizend huishoudens, maar we hebben maar twintig aanvragen. Het zou kunnen dat die schatting te hoog is, maar misschien weten de mensen de regeling ook nog niet te vinden. Daarom zijn we een campagne begonnen via onze website en sociale media. Ook mailen we iedereen die al een zogeheten TOZO-uitkering ontvangt."

Landelijke regeling

De TONK is een landelijke regeling, maar elke gemeente mag zelf bepalen hoe het wordt ingevuld. De eisen en bedragen verschillen daardoor. "Ik weet van een aantal gemeenten in Drenthe dat er wel verschillen zijn, maar ook niet hele grote. Ik kan mij niet voorstellen dat dat een belemmering is om de regeling aan te vragen. Maar als het aantal aanvragen zo laag blijft zullen de gemeenten toch gaan evalueren en kijken of de regels niet te streng zijn", aldus Bruggink.

In Assen zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen: er moet minimaal sprake zijn van een inkomensdaling door corona van 30 procent ten opzichte van januari vorig jaar. Ook mag je niet meer verdienen dan 2500 euro netto per maand en er geldt een vermogenstoets.

De maximale vergoeding in Assen is 250 euro per maand voor de periode van een half jaar. "Het is een tegemoetkoming, geen compensatieregeling", zegt Bruggink. "We kunnen niet de volledige hypotheek gaan vergoeden. We zijn met dit bedrag gekomen omdat de budgetten van het Rijk in maart niet al te hoog waren om dit te financieren. Maar ook het bedrag zal geëvalueerd worden."