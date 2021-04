Teijin Aramid niet van plan opnieuw in gesprek te gaan met FNV

De gevolgen zijn aanzienlijk volgens Han Veldman, directeur human resources en organisatie. "Onze klanten zijn afhankelijk van het beleveren. En als we niet kunnen beleveren, wordt onze leveringsbetrouwbaarheid geraakt. Dat vinden we vervelend."

Heel pakket

Het bedrijf blijft bij het aanbod van 6,25 procent. "We zijn 15 maanden aan het onderhandelen geweest en er is heel veel op tafel geweest. Met vakbond De Unie hebben we wel overeenstemming bereikt en vakbond CNV is nog in gesprek met de leden. Wij betreuren het dat vakorganisatie FVN niet akkoord gaat met ons bod," zegt Veldman.

De directie vindt het bod heel redelijk omdat het om een heel pakket gaat. "Het gaat om een verbetering van de vergoeding voor woon- en werkverkeer, een verbetering van de thuiswerkvergoeding en niet te vergeten de bedrijfs-AOW. Dat is een regeling zonder clausule. Iedereen die eerder wil stoppen met werken kan daar gebruik van maken", aldus Veldman.

En dat is volgens Veldman nog niet alles. "Verder verlengen we een goed sociaal plan tot in 2024, wat rust en zekerheid geeft. Als je naar het totale pakket kijkt - en we zouden mensen vooral willen uitnodigen om dat ook te doen - dan zie je dat dit veel waarde heeft. Ik denk dat er een heel mooi pakket ligt dat de inkomenspositie goed in stand houdt."

Veel winst

Vakorganisatie FNV vindt dat een hoger loon er best af kan, omdat het bedrijf volgens de bond ruim 100 miljoen euro winst heeft gemaakt in het afgelopen boekjaar en zo ongeveer het dubbele in het jaar daarvoor. Dat betreft de winst van Teijin Nederland, met productievestigingen in Delfzijl en Emmen en het hoofdkantoor in Arnhem. Het boekjaar loopt van april tot april. "De loonstijging is geen enkel probleem voor Teijin", zegt vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen.

Het bedrijf wil het winstcijfer niet geven. "De winst in absolute zin zegt onvoldoende. Wij verstrekken alleen winstcijfers op concernniveau. We zijn een hele grote investeerder in Nederland. Werknemers doen mee in de winstdeling en dat zegt genoeg over onze winstgevendheid", zegt een woordvoerder.

(verhaal gaat verder na de video)

Werknemers profiteren mee

"Wij kiezen ervoor om bij de beter betalende bedrijven te horen. En of we nu één of tien miljoen verdienen, wij zijn bereid om goed te betalen. Mensen krijgen ieder jaar echt een mooie winstuitkering. Aan het begin van het jaar hebben we slecht gedraaid en hebben we ons zorgen gemaakt, maar toch komt er ook dit jaar een winstuitkering", zegt Veldman.

Werknemers ontvangen volgens het bedrijf 1 procent winstuitkering voor elke 2,5 procent rendement tot een maximum van 10 procent van hun jaarsalaris. In de afgelopen 10 jaar was deze winstuitkering gemiddeld 5,4 procent.

FNV-bestuurder Compaijen merkt op dat de winstuitkering onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden en los staat van het loon. Ook wijst hij erop dat mensen die dichtbij het bedrijf wonen, weinig merken in de portemonnee van een hogere vergoeding voor woon- en werkverkeer.

Directie krijgt steun

Hoe Veldman over de staking denkt? "Ik merk zelf dat het niet makkelijk is voor de mensen. Veel werknemers zijn blij dat het sociaal plan is verlengd. Ik heb er vertrouwen in dat we hier wel weer uitkomen. Ik krijg ook steunbetuigingen uit het bedrijf. Mensen die zeggen dat ons bod redelijk is en dat het nu niet de juiste tijd is om het onderste uit de kan te halen. Dat zijn mensen die geen lid zijn van een vakbond. Het zou beter zijn als ze wel lid zouden zijn van een vakbond en daar hun stem zouden laten horen", zo vindt het directielid.

Hij zegt dat het nu weer goed gaat met het bedrijf. "Maar we hebben wel te maken met concurrentie in China en Korea. Ook over 20 jaar willen we nog in Emmen produceren. Onze voorsprong moeten we niet verliezen, anders hebben we een probleem. We weten allemaal dat hier vroeger ook nylon en polyester werd geproduceerd. Dat is allemaal weg."

Verder onderhandelen?

De directie is dan ook niet van plan om weer in gesprek te gaan met de FNV. "We hebben duidelijk gemaakt dat het eindbod echt het eindbod is." Stakingsleider Henk Sulmann zei te hopen dat het weekend zou leiden tot bezinning bij de directie. "Ik hoop dat de bezinning aan twee kanten zijn werk doet", besluit Veldman.

De FNV zegt ieder moment in gesprek te willen gaan over eisen. "Hoe langer ze wachten, hoe scherper onze reactie zal zijn", aldus Compaijen. Mochten de FNV en de directie er niet uitkomen, dan zegt de vakorganisatie voor onbepaalde tijd in staking te zullen gaan op 20 april om 14.00 uur.

Lees ook: