Cel voor diefstal scootmobielen voor drugs

Een 48-jarige man uit Haarlem is voor diefstal en heling van scootmobielen in Meppel en Hoogeveen veroordeeld tot drie maanden cel. Zijn toenmalige vriendin (51) uit Meppel kreeg een voorwaardelijke celstraf van acht weken opgelegd. De rechter vond de rol van de vrouw kleiner; zij stond vermoedelijk onder druk van de man.

Het viel de politie eind 2019 op dat er meerdere aangiftes binnenrolden van scootmobieleigenaren uit Meppel en Hoogeveen die van hun voertuig waren bestolen. Twee verdwenen in mei en juli 2019 uit de berging van een woonzorgcomplex in Meppel. De agenten bekeken de camerabeelden van het pand en zagen een medebewoonster, de 51-jarige verdachte, beide keren op de gestolen scootmobiel naar buiten rijden. Op 1 oktober zien zij de vrouw met haar vriend bij een scootmobiel die een dag eerder was gestolen bij een supermarkt in Meppel. In januari 2020 worden beiden bij het station in Hoogeveen aangehouden terwijl zij een gestolen scootmobiel proberen te verkopen.

Drugsverslaving

De man kreeg de straf ook voor de diefstal van een acculader. De rechter vond niet bewezen dat twee scootmobielen daadwerkelijk door dit stel zijn gestolen. De twee hadden die voertuigen wel in hun bezit en boden die via internet te koop aan. De twee hadden geld nodig voor hun drugsverslaving. Hun relatie is inmiddels beëindigd. Beiden zwegen bij de politie en verschenen niet op zitting. De vrouw heeft nauwelijks justitiecontacten. Het strafblad van de man dateert sinds 1987 en telt 27 kantjes. De rechter tilde er zwaar aan dat beiden van hulpbehoevende mensen een belangrijk hulpmiddel stalen. "Dat moet de vrouw weten, zij beweegt zich voort met een scootmobiel", zei de rechter.