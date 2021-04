Stichting uit Valthermond stelt Belastingdienst in gebreke

Het langslepende conflict dat Stichting De Afdraai heeft met de Belastingdienst nadert haar einde. Althans, als het aan de stichting ligt, want het gaat de overheidsinstantie namelijk in gebreke stellen. Na ruim twee jaar wachten op antwoord is de maat nu echt vol.

Via de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen geeft de stichting de Belastingdienst een figuurlijke schop onder de kont. "In maart 2019 hebben wij een controle gehad. Daarover verschilden we van mening, waarop wij hebben besloten om bezwaar aan te tekenen. Tot op de dag van vandaag hebben wij daarop geen reactie mogen ontvangen", laat voorzitter Edwin Kusters van Stichting De Afdraai weten.

Officieel heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om een dergelijke uitspraak twee keer met het termijn van zes weken uit te stellen. Maar het blijft ijzig stil aan de zijde van de overheidsinstantie. Met als gevolg dat de stichting moeite heeft om het hoofd boven water te houden. De gemeente Borger-Odoorn houdt het multifunctionele gebouw in Valthermond met subsidies in stand.

Kort resumé

Stichting De Afdraai is de beheerstichting van sporthal en dorpshuis 't Brughuus in Valthermond. Omdat het dienst doet als sporthal én dorpshuis is het feitelijk zo dat er twee bedrijven met verschillende belastingregels onder één dak zitten. Dat maakt het fiscaal lastig.

Omdat het onderzoek nog altijd loopt, blijft De Afdraai verplicht om btw af te dragen en krijgt ze dat niet terug. Hetgeen resulteert in terugkerende tekorten over de afgelopen twee jaar. En dat duurt Kusters en de gemeente Borger-Odoorn nu te lang. De Afdraai blijft tekorten houden en de gemeente blijft de portemonnee trekken. Dat werkt volgens stichting en de gemeente niet: "We lopen heel erg uit de pas."

Het gaat inmiddels over flinke bedragen, volgens Kusters: "Het is moeilijk om bedragen te noemen, maar je kunt er inmiddels een mooi klein huisje van kopen."

In het harnas jagen

Ondanks de opgelopen frustratie is de stichting geduldig geweest met het nemen van deze stap: "Het probleem is dat we onze verstandhouding met de Belastingdienst niet tegen willen werken. Als we eerder een dwangsom op zouden leggen, zou het misschien tegen ons kunnen werken. Maar na twee jaar zijn wij het zat. Ze weten het zelf gewoon niet."

Kusters geeft aan dat zijn stichting keurig haar boekhouding heeft afgeleverd bij de boekhouder: "Dat is ook door de Belastingdienst akkoord bevonden." Wat er precies is misgegaan, durft hij niet te zeggen. "Uiteindelijk valt de Belastingdienst over de constructie binnen de muren van 't Brughuus."

Die constructie is bedacht door Woonservice (die 't Brughuus heeft gebouwd), de gemeente en een adviesbureau. De overeenkomst is ondertekend voor dertig jaar. "Als De Afdraai hebben wij de exploitatie van 't Brughuus toegewezen gekregen. Daarvoor ontvangen wij maandelijks geld van de gemeente, waarmee wij de huur betalen", legt Kusters uit.

Dat ging een tijdje goed, tot in 2019. Er bleek iets niet te kloppen in de boekhouding. "Onze boekhouding was perfect. We hebben het goed aangeleverd. In het proces daarna is iets misgegaan", verklaart de voorzitter. "De Belastingdienst is van mening dat wij diensten leveren en daarover moet je belasting betalen."

Gemeente steunt stichting

De gemeente Borger-Odoorn heeft vanochtend intern overleg gehad over de kwestie en besloten de stichting te ondersteunen bij de ingebrekestelling. Wethouder Niek Wind hierover: "We willen de Belastingdienst hiermee vriendelijk doch heel dringend verzoeken binnen twee weken te komen met een antwoord."

Evenals Kusters hekelt de bestuurder het tempo waarin de Belastingdienst beweegt: "Er worden vanuit de Belastingdienst steeds meer mensen bij gehaald. Bovendien is er een overdracht geweest na een pensionering. Dat komt de voortgang allemaal niet ten goede. Het moet nu afgerond worden. Wij willen verder."

De gemeente financiert de stichting, omdat zij met 't Brughuus een dorpshuisfunctie heeft: "Daarvoor verstrekken wij subsidie aan hen. Als je het zo bekijkt, kun je stellen dat er ergens bij de Belastingdienst nog gemeenschapsgeld rondzweeft en dat willen wij terug."

De hoop

Kusters hoopt dat de stichting in het gelijk gesteld wordt, maar is ook van plan om lering te trekken uit dit voorval: "Onze voorkeur zou uitgaan naar een btw-vrije constructie. Dat is de wens. Daarmee voorkomen we dit soort problemen."

Daarnaast bestaat de hoop in Valthermond om het misgelopen geld terug te krijgen. "Het water staat ons echt aan de lippen", zegt Kusters. 't Brughuus staat er nog steeds, maar er moet dus nog een brug komen. Gebouwd door de Belastingdienst, die twee weken heeft om met een antwoord te komen. Iedere dag na die termijn, gaat gepaard met een dwangsom. Lukt het niet? "Dan stappen we naar de rechter", besluit Kusters resoluut.