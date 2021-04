Quarantaine in gevangenis Esserheem in Veenhuizen opgeheven

De quarantaine in gevangenis Esserheem in Veenhuizen is sinds vanmiddag opgeheven. Dat meldt een woordvoerder van de gevangenis. 54 gedetineerden moesten in quarantaine omdat ze in contact waren geweest met een medewerker die besmet bleek te zijn met het coronavirus. Alle 54 gedetineerden en enkele personeelsleden zijn negatief getest.

Het opheffen van de quarantaine in eigen cel betekent dat de gedetineerden weer mogen luchten en weer naar de doucheruimtes kunnen. Vanaf zondag was dit tijdelijk niet mogelijk, totdat de testuitslagen bekend zouden zijn. Vanaf morgen wordt het dagprogramma weer opgestart.

Extra voorzorgsmaatregelen

Omdat er alsnog een kans bestaat dat één van de gedetineerden besmet blijkt te zijn, gelden er in elk geval nog vijf dagen extra voorzorgsmaatregelen in de gevangenis. Zo moeten gedetineerden die de afgelopen dagen in quarantaine zaten nog een mondmasker dragen wanneer ze buiten hun cel komen. Ook wordt de komende dagen extra goed gelet op eventuele gezondheidsklachten.

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Jan Roelof van der Spoel is blij en opgelucht dat zich geen nieuwe besmettingen hebben geopenbaard binnen de gevangenismuren. "Onder de meeste gedetineerden was weliswaar begrip voor de maatregel om ze de hele dag ingesloten te houden in hun eigen cel, maar toch is dit een besluit dat je als gevangenisdirectie liever niet neemt. Het komt de leefbaarheid en beheersbaarheid ten goede wanneer gedetineerden dagelijks deel kunnen nemen aan activiteiten en sociale contacten hebben. Maar we hebben ook een zorgplicht en dat betekende in dit geval dat we de impopulaire maatregel moesten nemen om een grote groep 24 uur per dag in de eigen cel te houden. Om daarmee eventuele verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar zijn we gelukkig in geslaagd."

