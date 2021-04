Assen krijgt opnieuw een stadsmarinier, maar met een nieuwe naam

In de Rolderstraat is cameratoezicht om overlast tegen te gaan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Assen introduceerde de functie van stadsmarinier in juli 2019. Een soort superambtenaar die zich vooral zou richten op overlast in de stad. Gedoe met hangjongeren in de Gouverneurstuin? Dan moest de stadsmarinier zorgen dat de gemeente, politie en zorgpartijen met elkaar om tafel gingen om die problemen op te lossen.

Strijd tegen overlast

Het project was een proef die tot eind vorig jaar duurde, al stapte de vorige stadsmarinier Dick Dreves voortijdig op. Inmiddels is de functie geëvalueerd en volgens burgemeester Marco Out was de proef zo succesvol dat er een vervolg komt. De naam verandert wel, omdat de gemeente Assen de term 'stadsmarinier' soms een verkeerd beeld opwekt bij mensen. "De veiligheidsregisseur is een verbinder tussen ons als gemeente en partijen als de politie en de GGZ. Er zijn door Dick Dreves goede stappen gezet, maar het werk is nog niet klaar", aldus Out.

Daarmee doelt de burgemeester bijvoorbeeld op de jongerenoverlast van afgelopen zomer in de wijk Kloosterveen en groepen die zich, vaak met een joint in de mond, ophouden in de Gouverneurstuin. Wat heeft Dreves dan wel concreet tegen overlast gedaan waardoor de functie een vervolg krijgt? Out: "In de Rolderstraat is hij bijvoorbeeld langs de deuren geweest om te kijken wat er daar voor overlast werd ervaren. Daar zijn ook maatregelen genomen, waaronder het ophangen van beveiligingscamera's, en de overlast is er afgenomen."

Gezicht van de gemeente

Out erkent dat het door de coronapandemie lastig is om echt te meten wat de invloed van de stadsmarinier is geweest op overlast afgelopen jaar. Samenkomsten zijn door de coronamaatregelen verboden en op traditionele hangplekken als de Rolderstraat bleef het rustiger. Dat terwijl de overlast van met name jongeren op andere plekken in Assen juist toenam. Bovendien is de gemeente sinds augustus 2020 druk bezig met de herinrichting van het Koopmansplein, waardoor er daar weinig plek meer is voor jongeren om rond te hangen.

Wel heeft de gemeente gemerkt dat het belangrijk is om de gemeente een gezicht te geven. Zo weten bijvoorbeeld ondernemers bij wie ze terecht kunnen als er problemen zijn, in plaats van dat ze algemene nummers van de gemeente moeten bellen. Daarnaast is de Gouverneurstuin nog steeds een zorgenkindje waar inwoners van Assen nog steeds overlast ervaren. "Dat blijft een aandachtsgebied vanwege de kwetsbare groepen die er samenkomen. Ik sluit niet uit dat daar dingen gebeuren die juridisch niet kloppen, maar puur met repressieve maatregelen gaan we dat niet oplossen", zegt Out. Een belangrijke taak voor de veiligheidsregisseur om zich in vast te bijten dus.

Zomer van start

Nu Dreves een andere baan heeft binnen de gemeente, is er een nieuwe man of vrouw nodig die zijn taken overneemt. Volgens de gemeente gaat de sollicitatieprocedure binnenkort lopen. Nog voor aankomende zomer wil Assen de nieuwe veiligheidsregisseur het veld in sturen.

