NAVO trekt militairen voor september terug uit Afghanistan

"We hebben dit politieke besluit uiteraard ook vernomen, maar wat dat precies voor ons betekent, dat moeten we nog afwachten. We zullen dat dan oppakken en uitvoeren", zegt majoor Thomas van den Berg.

Volgens NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen is het nu aan de Afghanen om een blijvende vrede te bewerkstelligen in hun land. Daarvoor is volgens hem een alomvattend vredesverdrag nodig: "dat een einde maakt aan geweld; de mensenrechten beschermt van alle Afghanen en in het bijzonder vrouwen, kinderen, minderheden; dat de rechtsstaat overeind houdt; en dat ervoor zorg dat Afghanistan nooit meer zal dienen als een veilige haven voor terroristen".

Twintig jaar

Als de terugtrekking op tijd wordt afgerond, is het Nederlandse leger bijna twintig jaar actief geweest in Afghanistan. Dat gebeurde sinds begin 2002. De inzet was een reactie op de aanval van 11 september 2001 van terreurgroep Al-Qaeda op doelen in de Verenigde Staten.

De Nederlandse militairen werden verspreid over de jaren onder meer ingezet in en bij de steden Kabul, Kandahar, Kunduz en Mazar-e-Sharif en in de provincie Uruzgan.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld al eerder dat de veiligheidssituatie verslechterd en het geweldsniveau van de Taliban 'zorgelijk hoog is'.

Extra militairen

Voordat de militairen teruggetrokken worden, stuurt Nederland eerst juist nog extra militairen naar het land: de ministerraad zal vrijdag besluiten nog eens tachtig militairen naar Afghanistan te sturen om de beveiliging te versterken. Ze moeten daar al eind deze maand zijn. De verwachting is dat de veiligheidssituatie zal verslechteren nu de buitenlandse militairen zich voorbereiden op het vertrek uit Afghanistan.