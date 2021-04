Eén van de jongste Ruinerwold-kinderen ook niet meer bij vader

"Ook in mijn ervaring heeft mijn vader te veel dingen gedaan die niet te rechtvaardigen zijn. Ik woon daarom sinds kort niet meer bij hem." Dat vertelde deze meerderjarige zoon of dochter van Van D. vandaag aan documentairemaakster Jessica Villerius.

Bij vader blijven

Nadat de rechtbank in Assen op 4 maart besloot dat de 69-jarige Van D, vanwege zijn beroerte in 2016, niet meer in staat is om terecht te staan, zijn de jongste vijf kinderen - vier jonge vrouwen en een man - weer bij hem te gaan wonen. Niet meer in de boerderij in Ruinerwold, maar op een geheime plek in Nederland.

In tegenstelling tot de oudste vier kinderen Shin, Mar Jan, Edino en Israel, stonden de vijf nog altijd achter hun vader. Zij vonden dat ze niet van hun vrijheid waren beroofd en lieten na zijn vrijlating in een statement weten dat hun vader in hun ogen niks verkeerd had gedaan. Daar is één van hen nu dus op teruggekomen. Om wie het gaat, is niet bekend.

Vrijheidsberoving

Van D. werd verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van al zijn negen kinderen, vanaf de jaren '90 in Hasselt, Zwartsluis, Staphorst, Meppel en Ruinerwold. Daarnaast verdacht justitie hem van mishandeling en seksueel misbruik van de oudste kinderen. Dit is volgens de oudste vier ook gebeurd. In de vierdelige serie, die de afgelopen weken werd uitgezonden door BNNVARA, vertelden de vier er uitgebreid over.

Het gezin werd in oktober 2019 wereldnieuws, nadat zoon Israel was weggelopen uit de boerderij in Ruinerwold, waar het gezin sinds 2010 in het geniep woonde. Van D. predikte zijn eigen geloof en hield zijn jongste zes kinderen verborgen voor de buitenwereld. Israel zocht hulp in een kroeg in het dorp, waarna het gezin werd ontdekt. Zijn oudere twee broers en zus waren het gezin al eerder ontvlucht.

