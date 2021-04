Oudste kinderen starten zelf rechtszaak tegen Gerrit Jan van D.

Het is voor Shin, Mar Jan, Edino en Israel nog steeds een grote teleurstelling dat hun vader niet strafrechtelijk wordt vervolgd, zei Jeekel. Zij stellen dat Van D. hen en hun jongere broer en vier zusjes onder meer jarenlang van hun vrijheid heeft beroofd, niet alleen in Ruinerwold, maar ook daarvoor in Meppel en hun eerdere woonplaatsen in Overijssel.

Voor de verhuizing naar Ruinerwold in 2010 waren de oudste drie het gezin al ontvlucht. Doordat Israel dat in oktober 2019 ook deed en hulp zocht, werd het gezin ontdekt. De kinderen zijn naar eigen zeggen ook mishandeld en twee van hen zijn misbruikt door Van D.

'Op zoek naar erkenning'

Dat hun vader volgens de rechtbank vanwege zijn hersenbeschadiging als gevolg van een beroerte niet meer in staat is terecht te staan, was voor de vier oudste kinderen een harde klap. "Zij zijn nog steeds op zoek naar die erkenning, naar gerechtigheid, een rechterlijk oordeel. Dat kan ook door naar de civiele rechter te stappen", aldus Jeekel.

Er komt dan weliswaar geen strafrechtelijk oordeel, maar een civiele - of burgerlijke - rechter kan wel vaststellen dat iemand onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor het leed van de kinderen, legde Jeekel uit. Als dat laatste wordt vastgesteld, kunnen de vier ook schadevergoeding eisen.

Jeekel: "Hij staat niet onder curatele, dat heb ik gecontroleerd en daarmee is hij dus handelingsbekwaam. Iemand die handelingsbekwaam is, kun je dagvaarden. Volgende week zal de dagvaarding aan hem worden betekend door een deurwaarder. Het kan gewoon niet zo zijn dat deze zaak zonder oordeel van de rechter voorbij gaat." De civiele procedure kan wel een aantal maanden in beslag nemen, aldus de Zwolse advocate.

Documentaire

In het tv-programma blikte ze ook terug op de aangrijpende vierdelige documentaireserie De kinderen van Ruinerwold van Jessica Villerius over de vier oudste kinderen. Er is volgens Jeekel goed contact tussen de oudste vier en de jongeren, die inmiddels ook allemaal meerderjarig zijn. "Er wordt goed gezorgd voor iedereen. Iedereen heeft ook goede begeleiding en beveiliging. Ik denk ook dat het voor hen van belang is dat het rustig blijft om hen heen, want dit is zo groot, wat er is gebeurd."

De jongste vijf Ruinerwold-kinderen gingen na zijn vrijlating weer bij hun vader wonen, op een geheime plek in ons land. Zij staan nog steeds achter hun vader, maakten ze vorige maand in een statement bekend. Aan het eind van de tv-serie, die morgenavond nog een eenmalig online vervolg krijgt, werd bekend dat één van de jongste vijf kinderen daar inmiddels weg is.

Of hij of zij zich aansluit bij de civiele zaak die de oudste vier kinderen tegen Van D. starten, is nog niet duidelijk.

Nog wel strafzaak tegen klusjesman

Ook de strafzaak over de vrijheidsberoving van de negen kinderen is nog niet helemaal voorbij. Die tegen Gerrit Jan van D. is dan weliswaar op 4 maart door de rechtbank gestopt, ook klusjesman Josef B. (60) wordt daarvan verdacht.

Hij is afgelopen najaar vrijgelaten in afwachting van een beslissing in de zaak tegen Van D., maar zelf moet hij nog wel terechtstaan voor de strafrechter in Assen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.

B. zegt dat hij onschuldig is. Hij ziet zichzelf als discipel van 'aartsvader' Van D. en stond naar eigen zeggen lager in rang dan de kinderen. Hij had naar eigen zeggen geen macht over hen.

