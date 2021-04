75 jaar ANWB Wegenwacht: 'Ik mocht een rondje in zijn Ferrari'

Leo de Bruin uit Assen is een van de monteurs die de techniek probeert bij te benen. Sinds 1997 is hij werkzaam als wegenwachter bij de ANWB. "Mijn werk is zeker moeilijker geworden. Je moet vaak meer regelen voor klanten. Ook schermen merken hun elektronica steeds beter af waardoor het moeilijker is om het probleem te vinden", vertelt de monteur.

Ferrari 360 Modena Spider

Terugkijkend op de 24 jaar die De Bruin werkzaam is bij de Wegenwacht springt er voor hem één moment uit. "Ik kreeg een pechgeval toegewezen en dat was een Ferrari 360 Modena Spider. Nadat ik vrij snel de accu had verwisseld, mocht ik van de eigenaar een rondje rijden. Dat is iets wat je nooit meer vergeet."

'De dankbaarheid maakt dit werk mooi'

De Bruin merkt dat er steeds meer gevraagd wordt van hem als monteur. "Wij proberen onze leden zo goed mogelijk te helpen, maar wij moeten natuurlijk alles op straat doen. De auto op de brug zetten gaat dus niet. Je moet vaak heel creatief zijn om dingen op te lossen. Maar de dankbaarheid maakt dit werk wel heel mooi".

Welke auto staat het vaakst langs de weg? "Ik weet het natuurlijk wel, alleen dan bevind ik mij echt op glad ijs", lacht de monteur de vraag vakkundig weg. Waar de wegenwachter het vaakst voor moet uitrukken wilde hij wel zeggen. "Dat zijn vaak startproblemen, zoals een kapotte accu."