Drentse coronacijfers: 111 nieuwe besmettingen

Dat is flink onder het gemiddelde van de laatste zeven dagen. Inclusief vandaag is het gemiddelde in onze provincie 136 nieuwe besmettingen per dag. Een dag eerder lag dat gemiddelde nog op 146.

De meeste besmettingen werden gemeld in de gemeente Emmen (33), gevolgd door Hoogeveen (16) en Assen (15). In Emmen werden ook drie mensen opgenomen in het ziekenhuis. Een persoon uit de gemeente Westerveld moest ook in het ziekenhuis worden opgenomen.

Er is het afgelopen etmaal niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In totaal zijn er sinds het begin van de coronacrisis 28.882 besmettingen, 479 ziekenhuisopnames en 338 overlijdens vanwege het coronavirus gemeld in Drenthe.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 15-04-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1224 (+6) 6 20 Assen 3146 (+15) 50 14 Borger-Odoorn 1317 (+2) 25 15 Coevorden 2491 (+3) 53 31 Emmen 7853 (+33) 136 (+3) 73 Hoogeveen 3889 (+16) 65 40 Meppel 1994 (+10) 26 25 Midden-Drenthe 1745 (+5) 30 28 Noordenveld 1437 (+3) 24 26 Tynaarlo 1314 (+6) 20 23 Westerveld 831 (+4) 15 (+1) 20 De Wolden 1582 (+8) 29 23 Onbekend 59 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen landelijk is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels door een technische storing eerder in de week. Toen konden de GGD'en een onbekend aantal positieve tests niet melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 51.200 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 7300 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste gemiddelde in twee weken.

Landelijk ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de derde dag op rij gedaald. In totaal zijn nu 2477 patiënten met Covid-19 opgenomen, 22 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten wel toe, met 5 tot 789. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 27 tot 1688.

Dinsdag en woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten ook al, met 83.