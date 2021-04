Inwoners Gasselte kritisch op resort, ontwikkelaar snapt ophef niet

Projectontwikkelaar Joost Mellies van MI Vastgoed uit Assen wil dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw vakantiepark op de plek van het oude Motel Gasselterveld. Mellies gaat er een hotel van drie verdiepingen met restaurant, winkel en wellness bouwen. Verder wil de projectontwikkelaar zeventig vakantiewoningen neerzetten. Het hele resort krijgt zeshonderd bedden.

Zorgen over massatoerisme

Inwoners van Gasselte zijn bang voor overlast van toeristen en willen dat Mellies maximaal 54 vakantiewoningen bouwt, zoals er nu in het bestemmingsplan is toegestaan. "We maken ons grote zorgen dat Gasselte wordt overstelpt door massatoerisme. Toeristen zijn welkom hier, maar het aantal moet wel passen bij het typisch Drentse karakter van ons dorpje", zegt inwoner Elien Nijland.

De vrees voor overlast komt niet uit de lucht vallen. Vooral natuurgebied het Gasselterveld, met twee natuurplassen, is erg geliefd onder dagjesmensen. Vooral op dagen met tropische warmte was het de afgelopen erg druk. Geparkeerde auto's blokkeerden toegangswegen en mensen lieten veel afval achter in de natuur. Nijland: "Als hier zeshonderd bedden komen, dan komen er ook driehonderd auto's. Maar moeten die allemaal parkeren? Voor een klein dorp is dit plan gewoon veel te groot."

Lokale economie profiteert?

Projectontwikkelaar Mellies begrijpt weinig van de kritiek op zijn plannen. Hij voorziet geen problemen met parkeren en denkt dat het met de drukte rondom Gasselte ook wel mee zal vallen. Mellies: "We verwachten dat mensen zodra ze hier eenmaal zijn hun auto bij hun vakantiehuisje laten staan en gaan wandelen of fietsen. Daarnaast zullen mensen ook eens een dagje naar Assen, Emmen of Groningen gaan, dus ik zie de overlast die hier geschetst wordt niet echt."

De regio gaat er wat de projectontwikkelaar betreft juist op vooruit als het resort er eenmaal staat, al betwijfelen de inwoners dat. "Er komt een restaurant, een wellness en waarschijnlijk een winkeltje, dus er wordt van alles op het park georganiseerd. Maar dat wil niet zeggen dat er in het dorp daardoor meer winkels komen", zegt Nijland. Mellies zegt dat hij juist de lokale ondernemers gaat betrekken bij het resort. "Denk aan de bakker uit Gasselte die we willen vragen om brood voor het ontbijt te leveren. En we willen afspraken maken met fietsenverhuurders in de buurt", zegt Mellies.

Honderden handtekeningen

De inwoners zijn er niet gerust op en startten een petitie met de titel 'Laat Gasselte niet het Zandvoort van Drenthe worden!'. Inmiddels is de petitie ruim zevenhonderd keer ondertekend. In de petitie pleiten de Gasselters voor een kleinschaliger plan dan er nu op tafel ligt. Nijland: "We zijn blij dat er wat reuring is hier en ontwikkeling in dit gebied mag ook echt wel. Alleen de grootschaligheid speelt ons parten. Dat is waar het om gaat."

Maar volgens Mellies is een uitbreiding met zestien huisjes nodig om het park rendabel te maken. "In het verleden zijn andere initiatieven hier gestrand, precies omdat er een bepaald aantal bedden nodig is. We steken er geld in en uiteindelijk willen we ook dat het wat oplevert, anders stapt geen enkele projectontwikkelaar hier in", zegt Mellies. Hij voegt toe dat het juist belangrijk is om de natuur in stand te houden, omdat dat is waar mensen voor naar Drenthe komen. Mellies: "De beheerder stelde voor om de hele boel plat te gooien en op nul te beginnen, maar ik wil de bomen en vijvers die hier staan juist behouden. Er komen hier ganzen, er zitten watersalamanders en we bouwen een bunker voor vleermuizen."

Energie uit zonnepark

Het vakantiepark wordt volledig gasloos gebouwd, maar de huisjes hebben wel elektriciteit nodig. Daarvoor wil Mellies op een stuk landbouwgrond langs de N34 een eigen zonnepark aanleggen. Mellies: "We gaan ook alle woningen voorzien van zonnepanelen, maar het park staat in een erg bosrijke omgeving. Woningen die onder bomen staan hebben dan minder opbrengst van die zonnepanelen. Daarom willen we aan de overkant een zonnepark realiseren zodat we daarvan de stroom kunnen gebruiken voor het resort."

Tot 5 mei kunnen mensen die bezwaar hebben tegen de plannen een zienswijze indienen bij de gemeente Aa en Hunze. Het is vervolgens aan de gemeente of de projectontwikkelaar zijn plannen nog moet veranderen. Mellies zelf hoopt dat hij na de zomer kan beginnen met de bouw van het resort.

