Hoofdweg Eelde krijgt maximumsnelheid van 30 kilometer per uur

Oorspronkelijk had het college van B & W een voorkeur voor een weg waar 50 kilometer per uur mag worden gereden. Wethouder Hanneke Wiersema: "We kunnen onmogelijk iedereen tevredenstellen, maar we hebben er heel serieus naar gekeken en de terugkerende punten op een rij gezet."

Onvoldoende ruimte

Bewoners gaven vorige maand in een enquête aan een voorkeur te hebben voor 30 kilometer per uur. Ook het advies van Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond Kop van Drenthe en de provincie dat de Hoofdweg onvoldoende ruimte biedt voor een goede ingericht 50-kilometerweg, heeft meegewogen.

In het plan blijven de eiken langs de weg staan. Wiersema: "Ze laten staan bij een 50-kilometerinrichting is simpelweg niet mogelijk, omdat er dan niet genoeg ruimte overblijft voor gescheiden fietspaden. Dat geldt ook voor de wens om meer parkeerplekken en meer groen. Bij een 30-kilometerweg kunnen we aan al deze wensen tegemoet komen."

Klinkerweg

De weg wordt een klinkerweg, zodat het volgens het college voor iedereen duidelijk is dat er geen 50 kilometer per uur mag worden gereden. "Een klinkerweg herken je als 30-kilometerweg. Op een asfaltweg gaan mensen geheid te hard rijden. Dit weten we uit ervaring en dat willen we koste wat het kost voorkomen." Ook worden er zebrapaden aangelegd, iets wat normaal gesproken niet gedaan wordt. Wiersema: "We hebben altijd gezegd dat zebrapaden een schijnveiligheid geven. En dat ze niet thuishoren in een 30-kilometerinrichting. We nemen dan ook een stap in het onbekende door in een vroeg stadium deze nieuwe weginrichting toe te passen in onze gemeente."

Voorstanders van 50 kilometer per uur en de ANWB gaven juist aan dat het risico op te hard rijden enorm groot is. "We gaan met de herinrichting alles op alles zetten om mensen te prikkelen zich aan de snelheidslimiet te houden. Ik moet wel eerlijk zijn, we kunnen hiermee niet voor honderd procent het gewenste gedrag afdwingen."

Ontwerp

Als de raad akkoord is, gaat een verkeerskundig bureau een passende weginrichting maken. Hierna wordt het ontwerp aan aanwonenden gepresenteerd. Waar mogelijk worden vervolgens nog aanpassingen doorgevoerd. Als de weg gereed is, gaat buslijn 9 van De Punt naar Groningen over de Hoofdweg rijden.

