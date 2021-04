FC Emmen speelt gelijk in oefenwedstrijd tegen FC Twente

FC Emmen oefende vanmiddag in Enschede tegen FC Twente en speelde met 1-1 gelijk. De Drentse goal werd voor rust gemaakt door Michael de Leeuw en in blessuretijd scoorde Luka Ilic uit een strafschop de gelijkmaker..

Assistent trainer Casper Goedkoop had vanmiddag de leiding. De wedstrijd was de praktijktoets voor de cursus coach betaald voetbal. Goedkoop kon in de Grolsch Veste niet beschikken over Miguel Araujo, Sergio Peña, Nick Bakker en Kerim Frei. Michael de Leeuw keerde terug in de basis. Hij nam de positie van Peña over. Paul Gladon bleef de diepe spits. Didier La Torre nam de positie van Peña over. Het centrale verdedigingsduo werd gevormd door Ricardo van Rhijn en Keziah Veendorp.

De eerste twee kansjes van de wedstrijd waren nog voor FC Twente, Verrips bracht redding op een schot van Daan Rots en keek een kopbal van diezelfde speler over. De eerste kans van FC Emmen was direct raak. De Leeuw liet zien dat hij geen last meer had van de griep en reageerde attent op een lange bal van Van Rhijn. De topschutter omspeelde de Twentse doelman Van der Gouw en tikte in een leeg doel binnen (0-1).

FC Emmen controleerde grote delen van de eerste helft, zonder dat het veel kansen creëerde. Na ruim een half uur had De Leeuw zijn tweede op de schoen, maar zijn schot ging net naast. Domper was dat Jari Vlak vijf minuten voor rust geblesseerd het veld moest verlaten. De middenvelder had, na een geblokt schot, last van zijn enkel.

In de tweede helft verving Robbert de Vos aanvoerder De Leeuw. Lange tijd viel er op het veld weinig te genieten. Twente kreeg in de tweede helft de meeste kansen, maar was slecht in de afronden. Twintig minuten voor tijd had Emmen de wedstrijd op slot moeten gooien, maar Luka Adzic zag invaller Ben Scholte over het hoofd en ging, zonder succes, voor eigen succes.

In blessuretijd kreeg Twente toch nog een goal cadeau. Invaller Simon Tibbling speelde de bal, maar scheidsrechter Joshua Kuipers zag er een overtreding in op Markelo. Ilic maakte geen fout vanaf de stip (1-1).