Ruinerwoldvader krijgt in beslag genomen geld terug

De vader van het gezin uit Ruinerwold, Gerrit Jan van D., krijgt 97.000 euro terug van het Openbaar Ministerie. Dat geld was in beslag genomen toen in oktober 2019 de inval werd gedaan in de boerderij.

Het OM verklaart: "Het strafvorderlijke belang van het beslag op het geld is komen te vervallen, gezien de uitspraak van de rechtbank [om Gerrit Jan van D. niet te vervolgen, red.] . We hebben het voornemen de in beslag genomen gelden terug te geven, dat is nog niet gebeurd, want het moet nog praktisch worden geregeld."

Het geld dat in beslag genomen is was contant geld. Eerst werd gedacht aan witwassen. Maar uit verklaringen bleek dat het geld eerlijk was verdiend met verkoop van zelfgemaakte meubels door de Oostenrijkse zakenpartners. Die stortten het bij Gerrit Jan van D. op de rekening, die het vervolgens cash liet pinnen. De verdenking van witwassen is daarop uit de tenlastelegging geschrapt. "Maar al die tijd is het geld niet teruggegeven, dus dat moet ook nog gebeuren", zei advocaat Robert Snorn eerder.

