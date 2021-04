Locatie vervoersbedrijf Pieper Nieuw-Schoonebeek in beeld voor woningbouw

De voormalige locatie van vervoersbedrijf Pieper in Nieuw-Schoonebeek is in beeld voor nieuwbouw. De huidige pandeigenaar heeft plannen om het terrein te laten herontwikkelen. "Hierover zijn we in gesprek met een ontwikkelaar", bevestigt woordvoerder Inge Frieso van de gemeente Emmen. "Onze insteek is het realiseren van woningen voor ouderen en starters."

Om hoeveel woningen het gaat en op welke termijn er mogelijk gebouwd kan worden, is nog niet bekend. Voor Nieuw-Schoonebeek zelf is deze ontwikkeling een stap in de goede richting. Begin dit jaar schreef het dorpsbestuur de gemeente aan om werk te maken van meer woningbouw in het dorp. Een concreet voorstel was het alsnog bouwrijp maken van het nieuwbouwplan Bekel 2. In de volksmond beter bekend als De Waide.

Bekel

Van het eerste deel van dit plan is van de 36 kavels op twee na alles vergeven. Het dorpsbestuur vreest een tekort aan woningen in het dorp. Het heeft daarom de voorkeur om ook het tweede deel van het plangebied aan snee te brengen.

Lege handen

Dorpsvoorzitter Johnny Herbers gaat samen met andere dorpsbestuurders volgende week in gesprek met de gemeente over woonruimte in het dorp. Volgens hem is er sprake van een tekort, die naar verwachting alleen maar gaat toenemen in de de toekomst.

"Dat er plannen zijn voor Pieper is mooi. Maar stel dat het toch niets wordt, dan staan we straks wellicht met lege handen." Mocht de keuze bijvoorbeeld vallen op appartementen op deze plek, dan is dit niet ideaal voor bijvoorbeeld gezinnen, stelt hij.

De pijlen zijn daarom gericht op Bekel 2. "De grond ligt er al en die kun je goedkoop verkrijgen. De gemeente kan hier een slag slaan, denken wij." Aan de andere kant: "Laten we mikken op zowel Bekel 2 als Pieper", lacht hij.

Concessie

Het voormalige pand van Pieper staat al enige tijd leeg. De locatie was ooit de plek waar het vervoersbedrijf was gevestigd. In 1927 startte de toenmalige firma een lijndienst tussen Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek en Coevorden. In 2004 kwam hier definitief een einde aan. Pieper verloor toen de concessie aan de Connexxion. De vervoerder ging tot 2007 door als touringcarbedrijf. In dat jaar werd Pieper overgenomen door Lanting Reizen uit Klazienaveen.

Geen drugs maar zout

In 2017 kwam de Pieper-locatie nog in het nieuws nadat de politie wit poeder in de voormalige smeerkelder aantrof. Naderhand bleek het niet om drugs, maar om zout te gaan. In totaal werden meerdere mensen aangehouden vanwege vermeende witwaspraktijken. Daar zaten ook drie inwoners uit Nieuw-Schoonebeek tussen.