Eerste ei voor de torenvalken

Een volgend ei volgt waarschijnlijk vandaag; er zit gemiddeld 48 uur tussen het leggen van de eieren in. Vorig jaar werden er in totaal vijf eieren gelegd.

Het ei is goed te zien via de livestream. Het ligt geregeld alleen in het nest, bovenin de watertoren van WMD Drinkwater, terwijl de torenvalken eropuit zijn. "Torenvalken broeden pas vanaf het laatste of een-na-laatste ei", laat Saskia Teeuw van WMD Drinkwater weten. "Ook het mannetje zit af en toe op het ei, maar het is overwegend het vrouwtje dat bij het ei is. Het is trouwens best een bazig vrouwtje, ze pakt regelmatig de prooi van het mannetje af."

Vanuit 'Beleef de lente' houdt 'team torenvalk' het koppeltje goed in de gaten. Vanuit dit team verschijnen er ook blogs over het wel en wee in het nest. De betrokkenheid van kijkers is groot: er kijken soms zo'n driehonderd mensen tegelijk naar de stream.

De beelden van Beleef de lente en WMD Drinkwater: