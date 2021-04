Grafkosten lopen verder op: Tynaarlo is het duurst

De kosten voor een particulier graf voor één persoon zijn in Drenthe opgelopen tot gemiddeld 3104 euro. Vorig jaar was dat nog 3066 euro. Daarmee zijn de grafkosten in Drenthe hoger dan gemiddeld in Nederland. Ook cremeren is hier duurder dan gemiddeld.

De duurste begraafplaatsen liggen in Tynaarlo. Hier betaal je 4932 euro voor een eenpersoonsgraf. Begraven is in Borger-Odoorn het goedkoopste. De kosten van een eenpersoonsgraf op een gemeentelijke begraafplaats zijn hier 2179 euro. Gemiddeld nam de prijs van een eenpersoonsgraf in de provincie toe met 1,2 procent, blijkt uit cijfers van uitvaartverzorger Monuta.

"De prijs van een graf heeft te maken met de kosten die een gemeente hiervoor maakt", legt een woordvoerder van Monuta uit. "Daarbij wordt vooral gekeken naar de prijs van de grond, de begraafkosten en het onderhoud van de begraafplaats. Het doel is dat de grafrechten kostendekkend zijn en daarom zie je de prijs elk jaar licht stijgen."

Drenthe is zeker niet de duurste

Drenthe staat landelijk gezien in de middenmoot op het gebied van grafkosten. De duurste provincie om je te laten begraven is Zuid-Holland. Gemiddeld kost een eenpersoonsgraf hier 4137 euro. Noord-Brabant is de goedkoopste provincie, waar je voor een graf gemiddeld 2072 euro betaalt.

Voor de allerduurste begraafplaats moet je dit jaar opnieuw in Groningen zijn: op Het Esserveld kost een eenpersoonsgraf 8.422 euro. Hier mag je alleen met toestemming van de gemeente worden begraven. In het Overijsselse Losser is een graf het goedkoopste: 765 euro.

Cremeren

Wat betreft crematies is Drenthe qua prijs een middenmoter. Dit kost gemiddeld 1402 euro. Een stille crematie op een voordelig tijdstip, waarbij geen nabestaanden aanwezig zijn, is met 851 euro wel flink duurder dan het landelijk gemiddelde van 691 euro.