B en W Tynaarlo willen onderzoek naar korte rondweg om PBH-terrein

De andere twee opties voor een rondweg in het dorp zijn daarmee afgevallen. De ene variant was een lange variant om het terrein heen, zo veel mogelijk over bestaande wegen. Die lange variant levert te weinig op, blijkt uit een onderzoek. "Hij is in te weinig situaties een aantrekkelijk alternatief om door de Stationsweg in Zuidlaren te rijden. Daarom zou hij relatief weinig gebruikt worden."

De andere optie was een kortere weg over de achterzijde van de toekomstige woonwijk op het Prins Bernhardhoeve-terrein. Die variant zou te schadelijk zijn voor het woongenot en "ontwrichtend op ruimtelijk, verkeerskundig en sociaal niveau", aldus onderzoekers.

Belangrijk

Het belang van de rondweg is behoorlijk groot, blijkt uit het onderzoek. Zonder rondweg zal de drukte op - met name - de Stationsweg toenemen, door groei van het autoverkeer én bebouwing op het PBH-terrein. Ook zou een rondweg ervoor zorgen dat het op andere plaatsen in het centrum van Zuidlaren minder druk wordt. Daarbij gaat het met name om de route Brink O.Z. - de Millystraat - de Hunzeweg.

Verder kan de rondweg een rol vervullen in de ontsluiting van het PBH-terrein. Daar wil het college nu ook onderzoek naar laten doen. Het gaat om de ontsluiting van de voorzijde van het terrein en de woonwijk die gepland staat op de achterzijde van het terrein.

