Tot zes jaar cel voor drugslabs in boerderij familie Karst

Voor het produceren van speed en xtc op een boerderij van de familie van zanger René Karst in Zuidwolde zijn een 60-jarige man uit Arnhem en een 44-jarige man uit Wageningen veroordeeld tot respectievelijk 6 en 4,5 jaar celstraf. Een 32-jarige Arnhemmer, die betrokken was bij de voorbereidingen voor de twee drugslabs, moet 21 maanden de gevangenis in.

De politie deed 31 oktober 2017 een inval in een boerderij in Zuidwolde. Deze boerderij werd door de ouders van Karst verhuurd aan de man uit Wageningen. In twee schuren werd de speed en xtc gemaakt. De drugslaboratoria waren professioneel opgezet en geschikt voor langdurige en grootschalige productie.

De rechtbank acht bewezen dat de drie mannen de drugslabs hebben voorbereid tussen 1 juni en 31 oktober 2017. De 60-jarige man uit Arnhem en de 44-jarige man uit Wageningen zijn ook veroordeeld voor wapenbezit. Ook zijn de twee veroordeeld voor het uitvoeren van speed en wiet naar Duitsland in maart 2016.

Strafkorting

Twee weken geleden werd er tot acht jaar cel geëist. De rechtbank heeft er echter rekening mee gehouden dat de mannen niet binnen een redelijke termijn zijn veroordeeld. Hiervoor is een strafkorting toegepast.

De jongste Arnhemmer en de man uit Wageningen zijn vorig jaar zomer nog door de rechtbank in Assen veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab in een schuur bij een boerderij in Odoornerveen. Die werd in 2019 opgerold. De mannen waren destijds onder voorwaarden vrijgelaten uit het voorarrest waarin ze zaten, vanwege het lab in Zuidwolde.

