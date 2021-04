Uitbreiding Noordscheschut: plan voor 33 nieuwe woningen

Langs de Boogerdweg komen vijftien (levensloopbestendige) rug-aan-rugwoningen. In het meest zuidelijke gedeelte van het gebied, richting de Modderwijk, is er ruimte voor achttien huizen, zowel vrijstaand, twee onder-één-kap en in rijtjesvorm.

Stilstaan

Voorzitter Jan Stoefzand van Plaatselijk Belang Noordscheschut pleit al een aantal jaren voor nieuwe woningen. "Laten we eerlijk zijn, als het dorp niet meer groeit, dan blijven we stilstaan en dat mag niet gebeuren." De voorzitter vindt het fijn dat er nu schot in de zaak komt. "Dit speelt al wel een tijdje, maar we zijn blij met het plan. Er ligt hier een mooie kans voor ons dorp."

Helemaal gerust is hij niet. Het is alweer een aantal jaren geleden dat mensen interesse toonden in de kavels. "De meeste belangstellenden, en dat waren er veel, zijn inmiddels voorzien van een woning ergens anders. Ik hoop maar dat er genoeg interesse is, zodat de woningen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden."

Verkoop

Projectontwikkelaar Vadémo uit Hoogeveen voert de herontwikkeling van het gebied uit. Het bedrijf is eigenaar van de grond langs de Boogerdweg, maar heeft aangegeven wel te willen bijdragen aan het plan voor nieuwe woningen. De grond nabij de Modderwijk is nu nog in het bezit van de gemeente, maar wordt onderhands verkocht aan de projectontwikkelaar. Met de verkoop is een bedrag van 130.000 euro gemoeid.

De bouw start op zijn vroegst in september, laat de gemeente in een reactie weten. Of er dan daadwerkelijk kan worden gestart, is afhankelijk van eventuele reacties, bezwaren, beroepen en of de gemeenteraad akkoord gaat. Het plan ligt zes weken ter inzage.