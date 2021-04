Zwemmers Annen en Gieten moeten reserveren voor ze water in mogen

Mensen die komend zwemseizoen willen zwemmen in de Borghoorns in Annen en Zwembad Zwanemeer moeten vooraf reserveren. De gemeente Aa en Hunze wil op die manier voorkomen dat het te druk wordt bij de kassa's van de zwembaden.

Het was vorig jaar vaak te druk bij de kassa's van de zwembaden en daardoor kon het personeel de veiligheid van de bezoekers niet garanderen. Vanwege de coronamaatregelen geldt er een maximumaantal bezoekers voor de zwembaden. Mensen werden soms teleurgesteld naar huis gestuurd als het bad vol zat.

Ook moesten mensen een registratieformulier invullen. Daardoor ontstonden opstoppingen langs de hekken van de zwembaden. Door de drukte moest er ook meer personeel ingezet worden en dat kostte de gemeente extra geld.

Geen kaartjes bij de kassa

Reserveren en kaartjes kopen voor de twee gemeentelijke zwembaden kan alleen online of telefonisch. Zo weten de zwembaden vooraf hoeveel bezoekers er op een dag komen. Ook kan daardoor gemakkelijker worden bijgehouden wie er in het zwembad is geweest, in verband met het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Mensen die via internet reserveren, krijgen een e-ticket dat aan de kassa gescand wordt. Aan de kassa's van de zwembaden worden geen kaartjes verkocht. Mocht er weinig of helemaal niet gereserveerd worden, dan gaat het zwembad mogelijk die dag helemaal dicht.

Zwemmers die geen internet hebben of om een andere reden niet via internet aan een kaartje kunnen komen, kunnen met het zwembad waar ze willen zwemmen bellen. Campings in Aa en Hunze zijn volgens de gemeente op de hoogte, zodat zij ook toeristen kunnen informeren over de reserveringsplicht. Abonnementshouders moeten ook reserveren voordat ze mogen komen zwemmen.

De Borghoorns en Zwembad Zwanemeer zijn vanaf 28 april open.