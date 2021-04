Asser raadslid GroenLinks na drie maanden alweer weg

Tony Nijenhuis is vanavond geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks in Assen (Rechten: GroenLinks Assen)

Rob Molijn volgde half januari het raadslid Summer Koster op, die haar eerste raadstermijn niet afmaakte. Ze vond het raadswerk in deze coronacrisis, in combinatie met haar baan en drie jonge kinderen 'te complex' geworden. Met Rob Molijn in haar plaats kwam een ervaren raadslid terug bij GroenLinks. Hij zat al eerder in de gemeenteraad van Assen, maar door gezondheidsklachten moet hij nu afhaken.

Zijn opvolger Tony Nijenhuis draait al langer mee in de GroenLinks-fractie als plaatsvervangend raadslid. Zijn plek wordt weer ingevuld door Willem Kuiper. Daarmee keert opnieuw een oude rot terug in de Asser GroenLinks-gelederen, want Kuiper was lange tijd provinciaal Statenlid voor GroenLinks.

Lees ook: