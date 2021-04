'Ruinerwoldkinderen' besloten zelf dat er documentaire moest komen

Edino (voorin links) en Israel (achterin) vertelden in De Vooravond over hoe het nu gaat (Rechten: Privéfoto)

De oudste kinderen van Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. hebben zelf besloten dat er een documentaire over hun leven moest komen. "Ik heb Jessica Villerius zelf opgebeld", vertelde Israel vanavond in het tv-programma De Vooravond. De eerste aanleiding was volgens hem dat veel dingen die in de media over het gezin werden gezegd en geschreven niet klopten.

Israel (27) ontvluchtte in oktober 2019 de boerderij in Ruinerwold, waar hij met zijn vader, vier zusjes en broertje sinds 2010 leefde. Hij zocht hulp in het dorp. Daarna werd het zogenoemde 'spookgezin', waarin vader zijn eigen religie predikte, wereldnieuws. "Het was overal in het nieuws en een heleboel klopte niet. Eigenlijk bijna niks in het begin", vertelt Israel.

Vanwege de vele onzin die werd verspreid en de vele journalisten die probeerden hen te benaderen, besloten hij en zijn twee oudere broers en zus, die het gezin in 2008, 2009 en 2010 ontvluchtten, een manier te vinden om hun verhaal goed te vertellen. Een documentaire leek hen het meest geschikt. Dat resulteerde in de vierdelige tv-serie De kinderen van Ruinerwold, die de afgelopen vier weken te zien was. Daarin kwam naar voren hoe Van D. het gezin in een ijzeren greep had en zijn kinderen van hun vrijheid beroofde, mishandelde en misbruikte.

Zelf in beeld

"Ik heb nooit getwijfeld of ik in beeld wilde. Als je zelf buiten beeld blijft, komt het minder goed over", zegt Edino (28). "Uiteindelijk zijn wij de mensen die het verhaal het beste kunnen vertellen. Als je dan buiten beeld blijft of je verstopt achter een balkje, maak je het schimmiger."

Wat voor hen ook meespeelde, is dat ze anderen die soortgelijke ellende meemaken mogelijk kunnen helpen. Israel: "Dat was voor ons een belangrijk argument. Het kost veel energie, zo'n heel proces, maar het idee dat je er ook anderen mee kunt helpen, levert motivatie op. En dat blijkt nu ook uit de reacties. Nu weten we dat het niet alleen ons helpt bij de verwerking, maar ook andere mensen."

'Reacties overweldigend'

Edino: "De eerste uitzending was voor ons absoluut spannend, maar we hadden vertrouwen in wat er gemaakt was en we hadden het ook al gezien. Alleen de reacties weet je van tevoren niet." Die kwamen er de afgelopen weken in overvloed. "Allemaal positief. Heel begripvolle en steunende reacties. Echt overweldigend."

Dat zijn besluit om het gezin in Ruinerwold te verlaten zoveel los zou maken, had Israel zich nooit gerealiseerd, zegt hij. "Ik dacht bij het weglopen alleen maar aan onze situatie. Ik ben ook blij dat ik niet heb nagedacht over de gevolgen, want dan was de drempel om het te doen nóg hoger geweest."

Bezorgd om de jongeren

De oudste drie kinderen praatten, in de periode dat hun vader met de jongste zes op de afgelegen boerderij leefde, wel over wat ze moesten doen, maar ingrijpen was makkelijker gezegd dan gedaan, aldus Edino. "We hebben ook wel contact proberen te leggen, maar dat werd afgehouden. We moesten aan allerlei voorwaarden voldoen. En we wisten niet hoe het binnen was. We maakten ons zorgen."

Dat had er volgens hem mee te maken dat vader Van D. in paniek gekke dingen kon doen; dat hadden ze zelf ook meegemaakt. "De verhuizing van Hasselt naar Zwartsluis bijvoorbeeld; van de ene op de andere dag moesten we weg uit Hasselt. Al onze spullen bleven achter en we mochten nooit meer terug", vertelt Edino. "De overgang van Zwartsluis naar Meppel ging ook zo. Dat gebeurde 's nachts. En zo ging de verhuizing van de jongeren naar Ruinerwold ook. Ze waren nergens ingeschreven. We wisten niet wat er kon gebeuren."

Ik durf te stellen dat ik absoluut niks meer voor mijn vader voel" Edino, zoon van Gerrit Jan van D.

'Beeld van vader veranderd'

In het vroegere huis van het gezin in Zwartsluis vonden de kinderen afgelopen zomer uren aan videomateriaal dat Van D. in de jaren '90 zelf heeft opgenomen. Een deel ervan was te zien in de documentaire, bijvoorbeeld hoe het gezin leefde en hoe de vader de oudste kinderen vertelde dat ze op school nooit over de jongste zes mochten praten, "want dan komt papa misschien in de gevangenis".

"Ik zag de beelden voor het eerst terug. Erg confronterend", reageert Edino. "Mijn beeld van mijn vader is inmiddels helemaal veranderd. Als kind wilde ik dat hij trots op me was. Je wilt erkenning, net als ieder ander kind. Inmiddels hebben we een heel proces doorlopen en durf ik te stellen dat ik absoluut niks meer voor hem voel. Dat klinkt misschien hard, maar zo is het wel."

"Ik besef nu wat hij heeft gedaan en hoeveel leed hij anderen heeft aangedaan. Nog niet eens mijzelf, al is dat ook erg, maar ook vooral mijn broertjes en zusjes. En ik zie ook hoe dat nu doorgaat nu hij vrij is. Hij geeft je constant een negatief gevoel."

'Jongste kinderen doen het goed'

Nadat de rechtbank vorige maand besloot dat Van D. vanwege zijn hersenbeschadiging niet strafrechtelijk kon worden vervolgd, kwam hij vrij en sindsdien woont hij bij de jongste kinderen. Zij hebben aangegeven dat ze nog steeds achter hem staan en vinden dat hij geen misdaden heeft gepleegd. Eén van de vijf maakte gisteren bekend het gezin te hebben verlaten, omdat hij of zij daar nu anders over denkt.

Edino zegt dat hij de afgelopen anderhalf jaar desondanks een hechte band heeft opgebouwd met zijn jongere broertjes en zusjes, die hij ontzettend had gemist. "Ik heb er vertrouwen in dat het goed met ze komt, maar het zou mooi zijn als ze in de toekomst vrij kunnen leven", zegt hij, doelend op de invloed die Van D. volgens hem nog steeds op de jongere kinderen heeft.

"Ze doen het heel goed; ze zijn aan het werk, aan de studie of hebben een bedrijf. Ze zijn goed ontwikkeld en doen het bijna allemaal zelf. Daarom is het des te wranger dat onze vader weer bij hen woont." Israel studeert inmiddels aan de filmacademie en zegt dat het ook met hem erg goed gaat.

Nieuwe rechtszaak

De oudste kinderen blijven teleurgesteld over het besluit van de rechtbank hun vader niet te vervolgen. Nu hij via het strafrecht niet veroordeeld wordt, proberen ze het op een andere manier; met hun advocate Corinne Jeekel starten ze een civiele procedure, om Van D. aansprakelijk te stellen voor zijn daden. Israel: "Zo'n nieuwe zaak geeft hoop."

Ze zoeken erkenning voor het leed dat Van D. hen heeft aangedaan. "Die krijgen we ook door de documentaire, maar dat is iets anders dan het rechtssysteem. Door alles te doen en hier toch een uitspraak uit te halen, kunnen we ook anderen het gevoel geven dat het zin heeft om naar de rechter te gaan."

Lees ook: