Assen trekt weer portemonnee voor wielerbaan: nu voor dak erop

Het dak kan er bijna op bij de wielerbaan van Assen. Een raadsmeerderheid in Assen gaf vanavond groen licht voor de 1,3 miljoen die de gemeente moet bijdragen, om de lang verwachte overkapping boven de houten kombaan aan te leggen. Stadspartij PLOP en één SP-raadslid stemden tegen. Ze zijn bang voor nog meer kosten en vinden het wielercentrum 'luchtfietserij', 'verkwisting van gemeenschapsgeld', of zelfs 'een fata morgana'.

Totale kosten van de overkapping zijn 2,1 miljoen euro. Bij de SP stemde fractievoorzitter Jannie Drenthe wel voor financiering van het dak, omdat ze het juist geldverspilling vindt de baan weg te laten rotten zonder dak. SP-raadslid Bas Ananias is fel tegen. Hij vindt zeshonderd gebruikers van zo'n wielerbaan veel te weinig voor zoveel geld.

Sommige raadsfracties, zoals 50PLUS en LijstDeen, gaven nog wel als nadrukkelijke boodschap mee dat er hierna 'geen euro meer bij mag komen'. Of dat zal lukken is zeer de vraag. Want de gemeente is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het wielercentrum met houten kombaan.

Ook provinciale steun

Komende woensdag moet de provinciale politiek nog officieel groen licht geven voor een half miljoen. En dan is het leeuwendeel binnen. Maar gisteren was een meerderheid in Provinciale Staten positief over de steun. Dat komt uit het speciale provinciale investeringsfonds voor Sport en Bewegen.

Het dak is nodig omdat de wielerbaan, die in 2016 op sportpark Stadsbroek is aangelegd, anders langzaamaan wegrot door vocht. Nu al is de baan aangetast. En zonder goede overkapping op korte termijn is de wielerbaan een loze investering geweest. Bovendien kan de baan zonder dak niet volledig benut worden. Nu is de 200 meter lange kombaan minder dan de helft van het jaar beschikbaar. Zodra het regent, is de baan namelijk spekglad en gevaarlijk.

De kombaan is onderdeel van het Regionaal Wielercentrum Noord. Dat bestaat uit vier verschillende banen, die geschikt zijn voor trainingen en wedstrijden voor wielrennen, mountainbiken, veldrijden, BMX en baanwielrennen. Het wielercomplex is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door Stichting Wielercentrum Assen.

Jarenlange wens

Een overkapping is al een jarenlange wens. De stichting wilde het liefst meteen al een dak boven de wielerbaan, maar daar was geen geld voor. De gemeenteraad vond destijds bijna 3 miljoen euro voor een wielerbaan meer dan genoeg. Meer geld was er niet. Dus een dak kwam er niet op.

De komst van de kombaan voor baanwielrennen ging destijds ten koste van een openluchtzwembad die Assenaren was beloofd. En dat deed veel politieke partijen zeer, zoals Stadspartij PLOP en SP. Maar de gemeente kon het geld maar één keer uitgeven.

Stichting Wielercentrum Assen wilde aanvankelijk zelf proberen om via externe financiers de noodzakelijke overkapping er alsnog op te krijgen, maar die missie mislukte. Nu trekken gemeente en provincie alsnog de knip voordat de kombaan verrot is. En er zit nog een bijdrage in de pijplijn van het rijk van bijna 215.000 euro. De Stichting Wielercentrum Assen moet zelf 150.000 euro ophoesten.

Nog onderdak voor winter

De hoop is dat de wielerbaan nog voor komende winter onder dak komt. Of dat ook echt gehaald wordt is nog de vraag. Behalve de overkapping komt er een tweede verdieping bij met extra ruimte in het wielercentrum. Daar gaat onder meer SportDrenthe zitten en het Alfa College neemt er zijn intrek met de mbo-opleiding Sport en Bewegen.

De provincie betaalt mee, omdat het een bovenregionale sportvoorziening is dat Drenthe op de kaart zet als fietsprovincie. Er zijn elders in het land twee vergelijkbare accommodatie voor baanwielrennen, maar nog niet eentje in het Noorden. Provinciale Staten beslist volgende week woensdag definitief over de half miljoen steun.

Lees ook: