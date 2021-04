CDA kritisch op verruiming winkeltijden Aa en Hunze

Winkeliers in Aa en Hunze moeten de deuren van hun winkels op zondagochtenden en op feestdagen dicht houden. Alleen met een ontheffing mogen de winkeliers toch open. Het college van burgemeester en wethouders wil de verantwoordelijkheid bij ondernemers leggen en hen zelf laten bepalen wanneer hun winkels open gaan.

Is peiling representatief?

Om de behoefte te peilen, heeft de gemeente negentien ondernemers en verschillende dorpsbelangen- en ondernemersverenigingen gevraagd of zij de regie willen over de openingstijden. Enkel de dorpsbelangenvereniging van Gieten en de ondernemer van supermarkt COOP in Annen willen dat de winkels verplicht op zondagochtend dicht blijven. De winkeliersvereniging van Gieten ziet een verruiming van de openingstijden alleen zitten in het toeristenseizoen. Twaalf dorpsbelangenclubs hebben niet gereageerd.

De peiling van de gemeente roept vragen op bij met name de PvdA en het CDA. Fractievoorzitter Kiena ten Brink van de PvdA vraagt zich hardop af of dorpsbelangenverenigingen wel echt de mening van een dorp kunnen uitdragen. "In Annen bijvoorbeeld heb ik niets van de vereniging dorpsbelangen gehoord, er is ons als inwoners niets voorgelegd over de winkeltijdenverruiming. Als je dorpsbelangen vraagt, heb je dan wel de mening van heel Aa en Hunze?", zei Ten Brink tijdens de raadsvergadering van vanavond.

Grote winkel versus kleine winkel

Sonja Hilgenga van het CDA vindt het opmerkelijk dat de gemeente vooral grote ondernemingen heeft gevraagd naar hun mening en dat er relatief weinig kleine ondernemers aan het woord zijn gekomen. Van de negentien ondervraagde ondernemers hebben er veertien een supermarkt, groothandel of filiaal van een landelijke keten. "Juist voor de speciaalzaken is het moeilijker om op zondagochtend open te gaan. Ze hebben minder personeel en minder mogelijkheden om goedkoop invalkrachten in te zetten. Er blijkt uit niets dat er een breed draagvlak is bij ondernemers", zegt Hilgenga. Ze vraagt zich af of er een bewuste selectie is geweest van de ondernemers die naar hun mening gevraagd is. De christendemocraten zeggen overigens te begrijpen dat de zondagrust voor veel inwoners anno 2021 niet zo belangrijk meer is.

Wethouder Bas Luinge (VVD) benadrukt dat iedere ondernemer zelf mag bepalen of hij of zij op zondagochtend open wil. Hij laat weten dat er niet bewust is gekozen om vooral ondernemers van grote winkels te vragen. "We hebben ook de ondernemersverenigingen van Annen, Rolde, Gieten en Gasselternijveen gevraagd en ik neem aan dat zij hun achterban ook raadplegen. Daarmee bestrijk je al veel ondernemers", zegt Luinge.

'Speciaalzaak leidt verlies'

Voor het CDA is dat antwoord niet voldoende. De partij zegt zelf een enquête te hebben gehouden onder dertig ondernemers en daar komt - volgens het CDA - een ander beeld uit naar voren. "Een aantal ondernemers van speciaalzaken geeft zelfs aan bang te zijn om verlies te zullen lijden als de openingstijden verruimt worden. Die groep is bij de interviews van de gemeente zwaar ondervertegenwoordigd", zegt Hilgenga. Ze wijst de wethouder erop dat het openstellen van de ene winkel gevolgen heeft voor andere winkels.

Maar wethouder Luinge begrijpt niet waar het CDA zich druk over maakt en wijst opnieuw op de eigen keuze van de ondernemers. "Als een supermarkt open moet, dan hoeft een speciaalzaak niet ook open. Ik zie niet in waarom het openstellen van de ene winkel schade veroorzaakt voor de ander." Steun krijgt Luinge van de fracties van Combinatie Gemeentebelangen (CGB) en zijn eigen VVD. Coalitiepartij GroenLinks heeft langer nodig voor een standpunt. Op 29 april neemt de gemeenteraad een besluit over de verruiming van de openingstijden.

